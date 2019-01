Microsoft haalt Pentagon-contract van 1,76 miljard dollar binnen

Microsoft zal de komende vijf jaar zakelijke diensten leveren aan het ministerie van defensie, de kustwacht en de inlichtingendiensten. Dat meldde het Pentagon vrijdag in een bericht aan persbureau Reuters.

Recent haalde Microsoft ook al een contract van 480 miljoen dollar binnen om een slimme bril te bouwen voor het Amerikaans leger. Bovendien dingt het bedrijf ook mee naar het JEDI-contract, waarbij het Pentagon op zoek gaat naar één aanbieder die de volledige transformatie naar de cloud doorvoert. Met het tienjarige contract, waarvoor ook AWS, IBM en Oracle in de running zijn, is een waarde van tien miljard dollar gemoeid.

Het JEDI-contract is even omstreden als lucratief. Zo besloot Google begin oktober af te haken, na gewetensbezwaren van haar werknemers. Toen de werknemers van Microsoft haar bedrijfsleiding in een open brief vroeg om hetzelfde te doen, liet vicevoorzitter Brad Smith weten dat Microsoft software zal blijven leveren aan het Amerikaans leger.

"Kunstmatige intelligentie, augmented reality en andere technologieën werpen nieuwe en zeer belangrijke vragen op, bijvoorbeeld over autonome wapens. Toen we deze kwesties met regeringen bespraken, was het duidelijk dat niemand wil wakker worden in een wereld waarin machines oorlog aan het voeren zijn" schreef hij. "Maar we kunnen niet verwachten dat deze nieuwe ontwikkelingen verstandig worden aangepakt als de mensen uit de technologiesector die het best op de hoogte zijn, aan de kant gaan staan."