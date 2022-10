Begin 2023 plant Amazon de lancering van twee prototype-satellieten. Met Project Kuiper wil Amazon breedbandinternet via satelliet aanbieden.

Met het zogeheten Project Kuiper wil Amazon in totaal 3.236 satellieten in een baan rond de aarde brengen. Ze moeten zorgen voor hogesnelheidsinternet via satelliet, en zo de concurrentie aan gaan met Starlink van SpaceX (Elon Musk) en de in Londen gevestigde satellietoperator OneWeb. De meeste lanceringen zullen worden uitgevoerd door United Launch Alliance, een gezamenlijke onderneming van de Amerikaanse bedrijven Boeing en Lockheed Martin. Die zal daarvoor zijn nieuwe raket Vulcan Centaur inzetten. De eerste vlucht stond aanvankelijk dit jaar gepland, maar werd verplaatst naar volgend jaar.

Nu laat Amazon weten dat de eerste twee satellieten (Kuipersat-1 en Kuipersat-2) nog dit jaar afgewerkt worden, en met de Vulcan Centaur raket van ULA de ruimte in gaan 'begin 2023' vanaf Cape Canaveral in Florida. ULA zal in totaal 47 lanceringen uitvoeren voor de Amazon-constellatie, waarvan al zeker 38 via Vulcan Centaur. Naast de twee Amazon-satellieten zal de Vulcan Centaur raket ook de Peregrine-maanlander aan boord hebben. Die maanlander van Astrobotic wordt door de NASA gefinancierd.

Samenwerking met andere ruimtevaartbedrijven

De prototypemissie moet Amazon helpen testen hoe de verschillende onderdelen van het satellietnetwerk samenwerken. De gegevens vanuit de ruimte zullen worden toegevoegd aan de resultaten van de laboratoriumtests, het veldwerk en simulaties. De eerste echte 'productie' satellieten die breedbandinternet kunnen aanbieden vanuit de ruimte, zullen via de Atlas V raket van ULA in een baan rond de aarde gebracht worden. Naast de lanceringen met de Vulcan raket zullen ook raketten ingezet worden van Arianespace en Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Aan Project Kuiper werken volgens Amazon meer dan 1.000 werknemers. De bedoeling is om uiteindelijk 'tientallen miljoenen klanten over de hele wereld' te bedienen van breedbandinternet via satelliet. Amazon plant tien miljard dollar te investeren in Project Kuiper, en om de achterstand op Starlink van SpaceX dicht te fietsen. Dat ruimtevaartbedrijf is ondertussen al gestart met commerciële internetdiensten.

