Amazon wil in de VS honderdduizend mensen extra aannemen om in te spelen op stijgende vraag door het nieuwe coronavirus. Het geeft ook een tijdelijke opslag aan personeel.

Amazon telde eind vorig jaar bijna achthonderdduizend voltijdse en deeltijdse medewerkers. De honderdduizend mensen waar het nu naar op zoek gaat, zullen aan de slag gaan in de magazijnen, logistieke centra en winkels en als bezorgers.

Het plan komt er omdat Amazon verwacht dat meer Amerikanen online zullen bestellen naarmate het aantal besmettingen door Covid-19 evolueert.

Tegelijk belooft het bedrijf tot eind april opslag voor bestaande werknemers. In de VS en Canada gaat het om twee dollar per uur. In het Verenigd Koninkrijk met twee pond per uur en in de EU met twee euro per uur.

Dat lijkt op een mooie geste, maar we moeten er wel bij nuanceren dat Amazon al jaren bekend staat als een bedrijf dat haar personeel matig betaalt in ruil voor zware uren in bedenkelijke omstandigheden.

De afgelopen jaren doken meermaals berichten op over korte lunchtijden, lage lonen, en zelfs plaspauzes die worden getimed en bijna onhaalbare streefcijfers voor het ophalen of verwerken van bestellingen. Ook krijgen chauffeurs te weinig opleiding en moeten ze onder te hoge druk werken waardoor er regelmatig mensen worden doodgereden. Mede om die redenen wordt er regelmatig gestaakt en geprotesteerd tegen Amazon.

