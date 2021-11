Amazon wil met de Europese Commissie een schikking treffen in de twee mededingingsonderzoeken die naar de Amerikaanse e-commercegigant lopen.

Dat schrijft het Britse persagentschap Reuters dinsdag. Amazon zou zo een miljardenboete willen ontlopen.

In november 2020 maakte Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager bekend dat Amazon volgens haar de concurrentieregels in de online handel overtreedt. Op zijn platform verkoopt Amazon zelf producten aan consumenten, maar laat het ook externe verkopers spullen verkopen. De data die het over die externe verkopers heeft, zoals het aantal bestellingen, zou Amazon in zijn eigen voordeel gebruiken. Die praktijk zou op machtsmisbruik neerkomen.

Tegelijk opende de Commissie een tweede onderzoek naar Amazon. Het zou mogelijk zijn eigen aanbiedingen en die van externe verkopers die zijn logistieke en andere diensten gebruiken, te bevoordelen tegenover concurrenten. Ook dat zou een overtreding van de mededingingsregels zijn.

Veroordeling liefst vermijden

Nu zou Amazon dus bereid zijn een schikking te treffen in beide onderzoeken. Zo zou het een veroordeling vermijden die tot een reusachtige boete kan leiden en een verplichting om zijn zakenmodel aan te passen. Als Amazon veroordeeld wordt, riskeert het een boete die kan oplopen tot 10 procent van zijn globale jaaromzet. In 2020 bedroeg die 386 miljard dollar, of 333 miljard euro.

Volgens Reuters is Amazon nog in volle onderhandeling met de Commissie en zou het bereid zijn bepaalde toegevingen te doen.

Dat schrijft het Britse persagentschap Reuters dinsdag. Amazon zou zo een miljardenboete willen ontlopen.In november 2020 maakte Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager bekend dat Amazon volgens haar de concurrentieregels in de online handel overtreedt. Op zijn platform verkoopt Amazon zelf producten aan consumenten, maar laat het ook externe verkopers spullen verkopen. De data die het over die externe verkopers heeft, zoals het aantal bestellingen, zou Amazon in zijn eigen voordeel gebruiken. Die praktijk zou op machtsmisbruik neerkomen.Tegelijk opende de Commissie een tweede onderzoek naar Amazon. Het zou mogelijk zijn eigen aanbiedingen en die van externe verkopers die zijn logistieke en andere diensten gebruiken, te bevoordelen tegenover concurrenten. Ook dat zou een overtreding van de mededingingsregels zijn.Nu zou Amazon dus bereid zijn een schikking te treffen in beide onderzoeken. Zo zou het een veroordeling vermijden die tot een reusachtige boete kan leiden en een verplichting om zijn zakenmodel aan te passen. Als Amazon veroordeeld wordt, riskeert het een boete die kan oplopen tot 10 procent van zijn globale jaaromzet. In 2020 bedroeg die 386 miljard dollar, of 333 miljard euro.Volgens Reuters is Amazon nog in volle onderhandeling met de Commissie en zou het bereid zijn bepaalde toegevingen te doen.