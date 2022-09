AMD heeft de Ryzen7000 Series Desktop-processorreeks onthuld, aangedreven door de nieuwe Zen 4-architectuur. Met de chips mikt het onder meer op gamers en content creators.

Met maximaal 16 cores, 32 threads en gebouwd op een geoptimaliseerd, krachtig TSMC 5nm-procesknooppunt, leveren de Ryzen 7000-serie processors meer rekenkracht dan de vorige generaties. De Zen 4 chiparchitectuur werd begin dit jaar al aangekondigd op CES, nu is het tijd voor de chips op die nieuwe architectuur.

Vergeleken met die vorige generatie maakt de AMD Ryzen 7950X-processor single-core prestatieverbetering mogelijk tot +29% , tot 45% meer rekenkracht voor makers van inhoud in POV Ray, tot 15% snellere gameprestaties in geselecteerde titel , en tot 27% betere prestaties per watt. Al moeten we daarbij opmerken dat de benchmarks die een fabrikant zelf vermeldt vaak met een korrel zout te nemen zijn.

AM5 socket tot 2025

AMD's nieuwe Socket AM5-platform zal ondersteund worden tot 2025. Dat wil zeggen dat er tot dat jaar processoren zullen verschijnen die passen op de socket.

'De AMD Ryzen 7000-serie biedt toonaangevende gamingprestaties, buitengewone kracht voor het maken van inhoud en geavanceerde schaalbaarheid met de nieuwe AMD Socket AM5', zegt Saeid Moshkelani, senior vice president en algemeen manager, Client business unit, AMD. 'Met de volgende generatie Ryzen 7000 Series Desktop-processors zijn we er trots op onze belofte van leiderschap en continue innovatie waar te maken en de ultieme pc-ervaring te leveren voor zowel gamers als makers.'

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

