Intel heeft in december marktaandeel verloren aan AMD. Het chiptekort bij Intel doet pc-verkopers terug inzetten op de directe concurrent.

Intel heeft een zeer dominante positie op de markt van laptops, desktops en workstations. Eind 2018 had het bedrijf in West-Europa een marktaandeel van 91,1 procent. Maar een jaar later is dat gezakt tot 84,1 procent, zo meldt marktanalist Context. Goed voor 5,34 miljoen stuks. Dat terwijl de markt zelf met 5,8 procent groeide tot 6.348 miljoen stuks.

Specifiek voor december 2019 liep het aantal pc's met AMD-chips op tot 16 procent van de pc-verkoop, tegenover 7 procent in dezelfde maand een jaar eerder. Intel en AMD zijn de enige twee prominente spelers in dit segment. De overige spelers halen samen slechts 1 procent marktaandeel.

Context legt de verklaring voor een deel bij het tekort aan Intel-chips dat het merendeel van 2019 meespeelde en ook in de eerste maanden van 2020 een rol zal spelen. Eerder werd al duidelijk dat ook de Xeon processors, de serverchips van Intel, dit jaar beperkt beschikbaar zijn.

Op de consumentenmarkt is het verschil nog groter. Daar bedroeg het marktaandeel van Intel eind 2018 nog 89 procent, met 10 procent voor AMD. Afgelopen december was dat 76 procent voor Intel en 24 procent voor AMD. AMD zou ook in de zakelijke verkoop marktaandeel hebben gewonnen, maar minder.

