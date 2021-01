Enkele maanden na de eerste processoren op de Zen 3 architectuur, kondigt AMD aan dat de nieuwe generatie chips ook naar laptops komen, zowel voor gaming en intensief gebruik, als de zuinige ultrabooks.

AMD kondigde begin oktober haar Ryzen 5000-chipreeks aan op basis van haar Zen 3 architectuur. Op de virtuele editie van CES presenteert CEO Dr. Lisa Su nu de mobiele versie van die chips. De eerste laptops met die nieuwe generatie zullen vanaf februari op de markt komen bij onder meer Asus, HP en Lenovo. Er komt ook een Pro-reeks voor zakelijke gebruikers die meer focust op beveiliging en beheer van toestellen.

High performance of Ultra-mobile

De chips komen in twee reeksen: H, voor high performance en U, voor ultra-mobile. Die eerste reeks is bedoeld voor games en content creators, gebruikers die zeer intensieve toepassingen (games, videobewerking) gebruiken. Maar binnen de H-reeks zijn er ook nog de varianten HX (gaming en content creation) en HS (dunner en lichtere modellen).

Met de U-reeks mikt AMD vooral op doorsnee consumenten. Het belooft daarbij 14-16 procent betere prestaties ten opzichte van vorige AMD-chips, en laptops die tot 17,5 uur kunnen draaien op één batterijlading, of zelfs tot 21 uur voor het afspelen van video.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat je met en HS-chip of een U-chip niet kan gamen of video's bewerken, maar het geeft in de dertien verschillende Ryzen 5000 processoren wel aan voor welk doel een specifieke chip geoptimaliseerd is. Ook zaken als RAM of het type videokaart spelen een grote rol bij de uiteindelijke prestaties van een laptop.

De verschillende Ryzen 5000 laptopchips die AMD lanceert. © AMD

Net zoals bij de desktopreeks deelt AMD, vergelijkbaar met Intel, haar chips in verschillende reeksen in, met de Ryzen 9 als meest performante chips, met snelheden tussen 4,6 GHz en 4,8 GHz en 8 cores/16 threads. De Ryzen 7 reeks telt hetzelfde aantal cores en threads maar met een iets lagere kloksnelheid. De Ryzen 5 cpu's houden het op 6 cores met 12 threads en zitten tussen de 4,2 GHz en 4,4 GHz. Aan het laagste eind van de reeks zit tot slot de Ryzen 3 met 4 cores en 8 threads.

Niet allemaal Zen 3

Opgelet: hoewel AMD haar Ryzen 5000 reeks koppelt aan de Zen 3 architectuur, gebruiken twee chips, de Ryzen 5 5500U en de Ryzen 3 5300U, nog de Zen 2 architectuur. Het gaat hier weliswaar om de 'traagste' chips uit de de reeks, en Zen 2 is als architectuur niet slecht of enorm verouderd (ze werd gelanceerd midden 2019). Maar het is wel iets om op te letten wanneer je een nieuwe laptop koopt.

AMD verwacht dat er zo'n 150 verschillende modellen met haar nieuwe chipgeneratie zullen verschijnen. Hoeveel van die modellen ook in de Benelux opduiken is niet duidelijk. Evenmin is onduidelijk hoe breed beschikbaar die toestellen zullen zijn. Voor de desktopversie van de Ryzen 5000 bleek dat het bedrijf niet kon voldoen aan de vraag, wat bij heel wat consumenten voor vertraging zorgde. Een probleem waar AMD (en concurrent Nvidia) ook met hun grafische kaarten mee kampten.

Zuinigere desktopchips, serverchips voor consumenten

In de marge van de CES-aankondiging stelt AMD ook twee stroomzuinigere varianten van de bestaande desktopchips voor. Van de Ryzen 9 5900X komt nu een 5900-versie. Van de Ryzen 7 5800X komt een 5800-versie. Beiden hadden een stroomverbruikt (TDP) van 105W. De versie zonder 'X' verbruikt slechts 65W.

Ook de Threadripper PRO-processoren, aanvankelijk bedoeld voor extreem zware en professionele systemen, zijn voortaan ook te koop voor consumenten.

AMD kondigde begin oktober haar Ryzen 5000-chipreeks aan op basis van haar Zen 3 architectuur. Op de virtuele editie van CES presenteert CEO Dr. Lisa Su nu de mobiele versie van die chips. De eerste laptops met die nieuwe generatie zullen vanaf februari op de markt komen bij onder meer Asus, HP en Lenovo. Er komt ook een Pro-reeks voor zakelijke gebruikers die meer focust op beveiliging en beheer van toestellen.De chips komen in twee reeksen: H, voor high performance en U, voor ultra-mobile. Die eerste reeks is bedoeld voor games en content creators, gebruikers die zeer intensieve toepassingen (games, videobewerking) gebruiken. Maar binnen de H-reeks zijn er ook nog de varianten HX (gaming en content creation) en HS (dunner en lichtere modellen).Met de U-reeks mikt AMD vooral op doorsnee consumenten. Het belooft daarbij 14-16 procent betere prestaties ten opzichte van vorige AMD-chips, en laptops die tot 17,5 uur kunnen draaien op één batterijlading, of zelfs tot 21 uur voor het afspelen van video.Dat wil uiteraard niet zeggen dat je met en HS-chip of een U-chip niet kan gamen of video's bewerken, maar het geeft in de dertien verschillende Ryzen 5000 processoren wel aan voor welk doel een specifieke chip geoptimaliseerd is. Ook zaken als RAM of het type videokaart spelen een grote rol bij de uiteindelijke prestaties van een laptop.Net zoals bij de desktopreeks deelt AMD, vergelijkbaar met Intel, haar chips in verschillende reeksen in, met de Ryzen 9 als meest performante chips, met snelheden tussen 4,6 GHz en 4,8 GHz en 8 cores/16 threads. De Ryzen 7 reeks telt hetzelfde aantal cores en threads maar met een iets lagere kloksnelheid. De Ryzen 5 cpu's houden het op 6 cores met 12 threads en zitten tussen de 4,2 GHz en 4,4 GHz. Aan het laagste eind van de reeks zit tot slot de Ryzen 3 met 4 cores en 8 threads.Opgelet: hoewel AMD haar Ryzen 5000 reeks koppelt aan de Zen 3 architectuur, gebruiken twee chips, de Ryzen 5 5500U en de Ryzen 3 5300U, nog de Zen 2 architectuur. Het gaat hier weliswaar om de 'traagste' chips uit de de reeks, en Zen 2 is als architectuur niet slecht of enorm verouderd (ze werd gelanceerd midden 2019). Maar het is wel iets om op te letten wanneer je een nieuwe laptop koopt.AMD verwacht dat er zo'n 150 verschillende modellen met haar nieuwe chipgeneratie zullen verschijnen. Hoeveel van die modellen ook in de Benelux opduiken is niet duidelijk. Evenmin is onduidelijk hoe breed beschikbaar die toestellen zullen zijn. Voor de desktopversie van de Ryzen 5000 bleek dat het bedrijf niet kon voldoen aan de vraag, wat bij heel wat consumenten voor vertraging zorgde. Een probleem waar AMD (en concurrent Nvidia) ook met hun grafische kaarten mee kampten.In de marge van de CES-aankondiging stelt AMD ook twee stroomzuinigere varianten van de bestaande desktopchips voor. Van de Ryzen 9 5900X komt nu een 5900-versie. Van de Ryzen 7 5800X komt een 5800-versie. Beiden hadden een stroomverbruikt (TDP) van 105W. De versie zonder 'X' verbruikt slechts 65W.Ook de Threadripper PRO-processoren, aanvankelijk bedoeld voor extreem zware en professionele systemen, zijn voortaan ook te koop voor consumenten.