Het defensiebedrijf L3Harris zou na nieuwsrapporten dan toch afzien van zijn poging om NSO te kopen. Het Israëlische NSO is maker van de krachtige spionagesoftware Pegasus, en staat op de zwarte lijst in de Verenigde Staten.

Pegasus wordt waarschijnlijk toch niet gekocht door een Amerikaans defensiebedrijf. Dat schrijven de kranten The Washington Post en The New York Times. U kent Pegasus als de spionagesoftware die door verschillende overheden gebruikt werd om onder meer diplomaten, activisten, politici en journalisten af te luisteren. De werking van de software, en de vele schandalen die daarmee gepaard gaan, werd vorig jaar door een collectief van journalisten onthuld. Als reactie daarop kwam het Israëlische NSO, dat Pegasus ontwikkelde, op de zwarte lijst terecht van bedrijven waarmee Amerikaanse organisaties geen handel mogen drijven.

Het nieuws vorige maand, dat het Amerikaanse defensiebedrijf L3Harris NSO wilde overkopen, kwam dan ook als een kleine verrassing. Het entourage van de Amerikaanse president was in een mededeling alvast 'not amused'. De overname 'zou risico's inhouden rond contraspionage en beveiliging voor Amerikaans personeel en systemen', aldus het Witte Huis in een mededeling vorige maand. Pegasus is volgens die mededeling 'ook wereldwijd misbruikt om mensenrechten te schenden'.

Volgens de Amerikaanse kranten The Washington Post en The New York Times gaat de deal echter niet meer door. Enkele dagen nadat het nieuws over een mogelijke overname in de pers uitlekte, zou L3Harris de Amerikaanse overheid hebben laten weten dat het niet langer een bod op NSO overweegt.

