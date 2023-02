Twitter wordt er door het Amerikaanse gerecht van beschuldigd de ogen te sluiten voor online acties van de jihadistische groepering IS, tijdens een hoorzitting bij het hooggerechtshof. Dat hof moet beslissen of het bedrijf kan worden aangeklaagd voor medeplichtigheid aan terreurdaden.

'Er is hier een beschuldiging van opzettelijke blindheid. U wist dat IS uw platform gebruikte', sprak rechter Sonia Sotomayor tegenover een advocaat die Twitter vertegenwoordigt.

De negen rechters van het Amerikaanse hooggerechtshof namen de klacht in behandeling die werd ingediend door de nabestaanden van een slachtoffer van een IS-aanval in een nachtclub in Istanbul in 2017. De familie stelt dat Twitter medeplichtig is aan de terreurdaad omdat het er niet in slaagde om tweets te verwijderen of niet langer aan te bevelen via haar algoritmes.

Twitter krijgt in de zaak steun van haar concurrenten zoals Google en Facebook. Het bedrijf benadrukt van zijn kant dat de dienst door tientallen miljoenen mensen ter wereld wordt gebruikt, en dat dat niet bewijst dat het bewust terreurgroepen helpt.

Dinsdag volgde al een gelijkaardige hoorzitting, hier ging het om de familie van een slachtoffer van de terreuraanslagen in Parijs in 2015. Daar beschuldigt de familie YouTube er van om de groei van IS te ondersteunen door video's van de groep automatisch voor te stellen.

