Bitcoin wordt wel eens het nieuwe, digitale goud genoemd, maar digitale olie zou een betere term zijn om de ecologische impact ervan te beschrijven, stelt een studie in Scientific Reports. De ecologische voetafdruk van Bitcoin is sinds 2016 flink toegenomen, blijkt uit dat onderzoek. De munt creëert soms meer schade dan hij zelf waard is.

De klimaatschade van Bitcoin bedroeg tussen 2016 en 2021 gemiddeld 35 procent van zijn marktwaarde. Dat is een pak meer dan die van goud (4 procent). Het komt eerder in de buurt van die van benzine uit olie (41 procent), stroom uit aardgas (46 procent) of rundsvlees (33 procent).

Die schade aan milieu en klimaat is zo groot dat ze soms de waarde van de munt zelf overschrijdt. 'We vinden verschillende gevallen tussen 2016-2021 waar Bitcoin schadelijker is voor het klimaat dan een enkele Bitcoin eigenlijk waard is', zegt Benjamin Jones, hoogleraar Economie aan de Universiteit van New Mexico in de VS. 'Dat is vanuit het oogpunt van duurzaamheid buitengewoon verontrustend.'

Jones en zijn collega's berekenden dat Bitcoin-mining in 2020 75,4 terawattuur elektriciteit gebruikte - meer dan landen als Oostenrijk (69,9 TWh) of Portugal (48,4 TWh) in dat jaar.

Van kwaad naar erger

Bovendien blijkt de klimaatafdruk van de technologie niet te krimpen, zoals de sector beweert, integendeel. De studie constateert dat de CO2-uitstoot van stroomproductie voor Bitcoin-mining enorm is gestegen: van 0,9 ton per munt in 2016 tot 113 ton in 2021.

'We vinden geen bewijs dat Bitcoin-mining in de loop van de tijd duurzamer wordt', zegt Jones. 'Onze resultaten tonen eerder het tegenovergestelde: Bitcoin-mining wordt vuiler en schadelijker voor het klimaat. Kortom, de ecologische voetafdruk van Bitcoin gaat de verkeerde kant op.'

De wetenschappers pleiten voor omschakeling van de technologie naar meer duurzame alternatieven. In plaats van bitcoins te creëren met het energievretende proof of work-concept kan gekozen worden voor proof of stake, dat tot 99 procent zuiniger is omdat er veel minder computerkracht voor nodig is.

Cryptomunt Ethereum maakte onlangs de omslag. Als Bitcoin niet volgt, zijn mogelijk strengere regels nodig om de klimaatafdruk binnen de perken te houden, zeggen ze.

