In de VS pakken operatoren graag uit met spectaculaire beweringen over hun 5G-netwerk. Maar in praktijk gaat het om snelheden die nauwelijks hoger komen dan wat je vandaag in België haalt op 'oude' 4G.

OpenSignal maakt een rangschikking van de gemiddelde downloadsnelheden op 5G. Daar staat Zuid-Korea bovenaan (350 Mbps) gevolgd door Saudi Arabië (ongeveer 275 Mbps), Taiwan en Australië (ongeveer 250 Mbps). Nederland staat dertiende met ongeveer 125 Mbs. De snelheden zijn een combinatie van verschillende operatoren. België staat niet in die lijst, vermoedelijk omdat er formeel nog geen 5G-spectrum is geveild en enkel Proximus op beperkte plaatsen commercieel 5G aanbiedt.

De VS staat op de vijftiende plaats met een gemiddelde downloadsnelheid van iets meer dan vijftig Mbps. Reuters merkt daarover op dat veel operatoren hun netwerk wel als 5G labelen, maar dat de technologie (en bijhorende frequenties) nog niet ten volle worden ingezet. Vandaag is er in twintig Amerikaanse staten een 5G-netwerk.

België: 36 tot 42 Mbps op 4G

Meer nog, daarmee doet de VS het niet noemenswaardig beter dan het 4G-netwerk van ons land. Volgens OpenSignal is Telenet met 43,2 Mbps het snelste 4G-netwerk, gevolgd door Proximus (38,8 Mbps) en Orange (36,3 Mbps). De snelste (gemiddelde) 4G-verbinding, scheelt dus maar een goede 10 Mbps met de gemiddelde 5G-verbinding in de VS.

BIPT: 80,6 Mbps op 4G

Maar vergelijken we dat met het onderzoek van telecomregulator BIPT begin dit jaar, dan steekt België de VS zelfs ruim voorbij. Uit dat onderzoek bleek dat in 2020 de gemiddelde downloadsnelheid in België 80,6 Mbps is. Ook hier kwam Telenet er als snelste uit, al moeten we nuanceren dat enkel slaat op downloadsnelheid, niet op upload of gebruikservaringen bij gaming, streaming of andere toepassingen.

Het ziet er naar uit dat Belgische 5G die lat nog een stuk hoger zal leggen. Onze redactie testte eind vorig jaar het 5G-netwerk van Proximus en kwam daarbij uit op snelheden tot 450 Mbps, hetzij met een lage upload van amper 17 Mbps. Al moeten we daar bij nuanceren dat de resultaten van het BIPT en OpenSignal slaan op gemiddelde snelheid. Hoewel 5G honderden megabits per seconde kan leveren, zal de gemiddelde snelheid een stuk lager liggen als ook de gebieden met slechtere netwerkdekking worden meegeteld.

