Heeft Amazon data van verkopers op haar platform misbruikt om de verkoop van haar eigen producten te verbeteren? Dat onderzoekt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Al weet Amazon zelf al jaren dat het intern gebeurt.

De Amerikaanse beursregulator heeft mails en andere communicatie van verschillende Amazon-topmensen opgevraagd zeggen bronnen aan Reuters. De zaak draait om het feit dat Amazon andere verkopers producten laat aanbieden in haar webwinkel. Maar Amazon heeft ook een eigen productgamma dat met sommige van die verkopers concurreert.

Amazon wordt er van beschuldigt dat het die positie misbruikt. Zo weet het in detail of een bepaald product van een externe verkoper goed verkoopt. Maar zijn er ook beschuldigingen dat het bedrijf haar eigen producten zou voortrekken en handelaars die eerder succesvol waren zou beperken. Kort samengevat: Amazon weet wat goed scoort, brengt een eigen concurrent uit en bevoordeelt dat ten nadele van de originele verkoper.

Ontkend, maar intern bewezen

Twee jaar geleden verklaarde toenmalig CEO en oprichter Jeff Bezos nog in het Amerikaans parlement dat het bedrijf die praktijk verbiedt en dat werknemers die op producten werken, geen inzage mogen krijgen in verkoopsdata van externe concurrenten.

Maar dat verbod lijkt relatief want een intern rapport van Amazon, dat vorig jaar kon worden ingekeken door Politico toonde aan dat Amazon al sinds 2015 op de hoogte is van dergelijke interne praktijken. Daarbij zouden 4.700 werknemers onrechtmatig toegang hebben tot die data, waarbij minstens één geval zou zitten dat er duidelijk misbruik was.

Het onderzoek van de SEC is nu een vervolg op die onthullingen. Als de Amerikaanse beursregulator nadien van oordeel is dat Amazon haar positie misbruikt, dan kan het bedrijf daarvoor gesanctioneerd worden.

De Amerikaanse beursregulator heeft mails en andere communicatie van verschillende Amazon-topmensen opgevraagd zeggen bronnen aan Reuters. De zaak draait om het feit dat Amazon andere verkopers producten laat aanbieden in haar webwinkel. Maar Amazon heeft ook een eigen productgamma dat met sommige van die verkopers concurreert.Amazon wordt er van beschuldigt dat het die positie misbruikt. Zo weet het in detail of een bepaald product van een externe verkoper goed verkoopt. Maar zijn er ook beschuldigingen dat het bedrijf haar eigen producten zou voortrekken en handelaars die eerder succesvol waren zou beperken. Kort samengevat: Amazon weet wat goed scoort, brengt een eigen concurrent uit en bevoordeelt dat ten nadele van de originele verkoper.Twee jaar geleden verklaarde toenmalig CEO en oprichter Jeff Bezos nog in het Amerikaans parlement dat het bedrijf die praktijk verbiedt en dat werknemers die op producten werken, geen inzage mogen krijgen in verkoopsdata van externe concurrenten.Maar dat verbod lijkt relatief want een intern rapport van Amazon, dat vorig jaar kon worden ingekeken door Politico toonde aan dat Amazon al sinds 2015 op de hoogte is van dergelijke interne praktijken. Daarbij zouden 4.700 werknemers onrechtmatig toegang hebben tot die data, waarbij minstens één geval zou zitten dat er duidelijk misbruik was.Het onderzoek van de SEC is nu een vervolg op die onthullingen. Als de Amerikaanse beursregulator nadien van oordeel is dat Amazon haar positie misbruikt, dan kan het bedrijf daarvoor gesanctioneerd worden.