Verschillende sectorverenigingen van chipmakers manen de Amerikaanse regering Trump aan om de regels voor export naar China niet te verstrengen.

Vorige week maakte Reuters bekend dat de regering Trump van plan is om de export van optische technologie, radarmateriaal en halfgeleiders (waaronder computerchips) stevig te verstrengen. Zo wil de VS voorkomen dat Amerikaanse technologie bedoeld voor Chinese bedrijven en consumenten kan worden gebruikt voor militaire doeleinden. Ook goederen die momenteel zonder licentie naar China worden geëxporteerd zouden voortaan wel licenties moeten hebben.

Het plan stuit op stevig verzet vanuit de Amerikaanse technologiesector. Negen sectorverenigingen, waaronder de Semiconductor Industry Associaton en de National Foreign Trade Council, verzetten zich in een brief gericht aan de Amerikaanse minister voor handel Wilbur Ross.

"Dit kan leiden tot significante impact op de sector van de halfgeleiders, haar wereldwijde toeleveringen en de bredere technologiesector," klinkt het in de brief die Reuters kon inkijken.

De brief pleit er voor om publieke commentaren op de verstrengde regels toe te laten zodat de regering ongewenste gevolgen kan vermijden. Zo wijzen de lobbyorganisaties er op dat chips de drijvende kracht zijn in geavanceerd medisch materiaal, maar dat ze ook helpen om telewerk mogelijk te maken.

Vorige week wees de voorzitter van SEMI, een van de belangengroepen die de brief ondertekende, er al op dat strenge regels de export van Amerikaanse chipmakers zou schaden, een export die jaarlijks twintig miljard dollar binnenbrengt. Maar hij wees er ook op dat een verstrengde houding tegenover China onzekerheid veroorzaakt in de wereldwijde voorraadketens, die momenteel van cruciaal belang zijn in de strijd tegen covid-19.

De exportmaatregelen passen in een bredere handelsoorlog die de VS met China voert. Zo probeert de VS al geruime tijd om Huawei in diskrediet te brengen in verschillende landen, maar krijgt het bedrijf ook geen toegang meer tot Amerikaanse technologie.

Dat lijkt zich nu, alvast voor chips, uit te breiden naar vrijwel heel China. Een zet die Chinese fabrikanten zal treffen, maar vermoedelijk ook serieuze economische schade zal toebrengen aan Amerikaanse chipmakers, die bij een ban bijna twintig procent van de wereldbevolking niet meer kunnen bedienen.

