De nieuwste iPhone heeft, in de VS, geen sleuf meer om een fysieke simkaart in te steken. Voortaan werkt Apple daar enkel nog met eSIM.

Het viel niet meteen op tijdens de presentatie, maar Apple heeft een kleine wijziging gemaakt in het design van de iPhone, tenminste voor de Amerikaanse markt. Toestellen daar hebben geen simkaartslot meer. In Europa en andere regio's voorlopig nog wel.

Dat wil zeggen dat Amerikaanse consumenten voortaan enkel nog met een eSIM hun iPhone kunnen gebruiken. Voor de meeste Amerikanen is dat geen probleem, zowel T-Mobile, AT&T en Verizon, de drie grootste operatoren, ondersteunen eSIM al geruime tijd. The Verge merkt wel op dat kleinere spelers, vaak enkel lokaal en in bepaalde staten actief, dat nog niet doen momenteel.

Sinds 2018

de iPhone ondersteunt sinds 2018 al eSIM. Sinds iOS 16 is het zelfs mogelijk om een eSIM over te dragen via bluetooth, hetzij enkel naar andere iPhones. In de iPhone 14 is het mogelijk om tot twee actieve eSIMs te hebben en minstens acht eSIMs te bewaren.

Er zijn best wat redenen om te evolueren naar een eSIM-only toestel. Het spaart plaats uit in het toestel die kan gebruikt worden voor andere zaken. Tegelijk zorgt het weglaten van de simkaartsleuf voor minder losse onderdelen, waar bijvoorbeeld water of stof zou kunnen binnensijpelen.

Voor consumenten is eSIM dan weer handig om snel van operator te wisselen, zonder te moeten wachten op een fysieke simkaart. Ook wie regelmatig reist en een lokale simkaart wil gebruiken, al dan niet in combinatie met je eigen nummer, kan dat veel sneller en flexibeler met eSIM.

België

In België ondersteunen Orange en Proximus sinds 2020 al eSIM. Telenet ondersteunt het voor smartwatches en zei in 2021 dat volledige eSIM-ondersteuning 'op de planning voor 2021' stond, maar anno 2022 lijkt dat nog niet helemaal rond te zijn.

