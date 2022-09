Van de iPhone 14 verschijnt er géén mini-model meer, en voor het eerst kost zelfs de 'goedkoopste' versie van Apples populaire smartphone meer dan duizend euro. Van de nieuwe features van de veertiende generatie iPhones die het fruitmerk gisteravond voorstelde, onthouden we dan weer vooral de mogelijkheid om een SOS-noodmelding te versturen via satelliet.

Zoals we in onze voorbeschouwing al neerpenden, heeft Apple de relatief kleine (5,4-inch) iPhone mini vervangen door een Plus-model van 6,7-inch. Dat toestel geldt als de grote broer van de 'gewone' iPhone 14 met 6,1-inch scherm, die voortaan het instapmodel is. De prijs is dan weer verre van laagdrempelig, want voor een nieuwe iPhone moet voortaan minstens 1.019 euro worden opgehoest, en nog eens 150 euro meer voor de Plus-uitvoering. Ter vergelijking: de iPhone 13 en 13 mini kosten bij hun introductie een jaar geleden respectievelijk 909 euro en 809 euro. Die telefoons blijven vooralsnog overigens gewoon verkrijgbaar, net als de Series 12.

Op een meer betaalbaar model is het nu wachten op de volgende generatie iPhone SE. De laatste versie daarvan dateert van april 2020 en kost tegenwoordig 559 euro voor de uitvoering met 64 GB opslagruimte.

Lees ook: Apple presenteert Watch Ultra voor sporters en avonturiers

Genoeg over de prijzen, laat ons eens kijken wat er allemaal nieuw is onder de motorkap van de iPhone 14 (Plus). Daarna houden we de meer geavanceerde iPhone 14 Pro en Pro Max tegen het licht.

Beide iPhones beschikken over een verbeterd oled-scherm (Super Retina XDR) met een piekhelderheid van 1.200 nits en ondersteuning van Dolby Vision. Krachtbron van dienst is een A15 Bionic-chip met 5-core GPU (voorheen 4-core) die niet alleen sneller is, maar ook de batterijduur verlengt. Zo kan je op deze toestellen tot 26 uur video afspelen, wat 7 uur meer is dan bij de iPhone 13.

G-krachten tot 256 G

De iPhone 14 en 14 Plus zijn voorts uitgerust met een nieuwe 12 MP-hoofdcamera met een groter diafragma van f1.5 en een eveneens nieuwe TrueDepth-camera (f1.9) aan de voorkant. Filmmodus is nu beschikbaar in 4K met 30 bps en 4K met 24 bps, en een nieuwe actiemodus zorgt volgens Apple voor 'uiterst vloeiende videobeelden met correctie van grote schud- en trilbewegingen'.

Met een versnellingsmeter die G-krachten tot 256 G kan meten, biedt de iPhone 14 Crashdetectie om ernstige auto-ongelukken te detecteren. Wanneer de inzittenden bijvoorbeeld bewusteloos zijn, zal de telefoon automatisch de hulpdiensten verwittigen. Volgens Apple wordt hiervoor een algoritme gebruikt dat getraind is op basis van 'meer dan een miljoen uur autorijden en gegevens van botsingen'.

iPhone 14-modellen ondersteunen nu ook SOS-noodmelding via satelliet, zodat ook buiten het bereik van mobiele of wifi-netwerken berichten kunnen worden uitgewisseld met hulpdiensten. Satellieten zijn bewegende doelen met een lage bandbreedte, waardoor het wel enkele minuten kan duren voordat een bericht is verzonden. Voorlopig start de dienst (in november) eerst in de Verenigde Staten en Canada. De service is twee jaar gratis, daarna kan worden overgeschakeld naar een betaald abonnement.

De nieuwe iPhone 14. © Apple

Pro en Pro Max

Mag het allemaal een beetje meer zijn, dan bestaan er van de iPhone 14 ook nog een Pro- en een Pro Max-uitvoering. Het verschil tussen beide modellen zit 'm vooral in de schermdiagonaal: 6,1- versus 6,7-inch. Het gaat om zeer heldere (tot 2.000 nits) displays met ProMotion-technologie, waarbij er kan worden teruggeschakeld naar een refresh rate van 1 Hz. Dat maakt de weg vrij voor een 'always-on' toegangsscherm dat de klok rond de belangrijkste informatie weergeeft. Bij veel Android-toptoestellen is dat snufje al heel lang gemeengoed, maar Apple paste het tot nu toe uitsluitend toe op de Watch.

Grootste blikvanger van de Pro en Pro Max, is het Dynamic Island. Het gaat eigenlijk om de opvolger van de notch (de uitsparing in het scherm die bijvoorbeeld wél nog op de iPhone 14 en 14 Plus zit) die bij de duurste toestellen meer de vorm heeft van een Tic Tac-snoepje. Het herbergt nog steeds de TrueDepth-camera en enkele sensoren, maar de smartphone kan de zwarte uitsparing softwarematig groter maken, bijvoorbeeld om waarschuwingen, meldingen of activiteiten te tonen (vanaf besturingssysteem iOS 16 dat op maandag 12 september verschijnt).

Het Dynamic Island is eigenlijk vooral een cosmetische ingreep die de zwarte uitsparing camoufleert, maar toch, slim gevonden van Apple (en bijgevolg waarschijnlijk héél gauw terug te vinden op andere smartphones).

De nieuwe uitsparing van de iPhone 14 Pro en Pro Max (boven), met daaronder enkele voorbeelden van wat Apple het Dynamic Island noemt. © Apple

Quad-pixel

Andere verschillen met de iPhone 14 (Plus) hebben vooral te maken met de hoofdprocessor (hier een snellere A16 Bionic) en het nieuwe Pro-camerasysteem. Dat omvat, voor het eerst op een iPhone, een 48 MP-hoofdcamera met een quad-pixel sensor. Die is in staat om vier losse pixels te bundelen tot één grote pixel (van 2,44 µm), wat bij minder goede lichtomstandigheden betere resultaten zou geven.

Verder aan boord: een verbeterde 12 MP-ultragroothoekcamera en telelenscamera met 3x optische zoom, een nieuw ontworpen True Tone Flash met een matrix van negen ledjes (die op basis van de brandpuntsafstand van patroon veranderen) en de actiemodus die eerder al aan bod kwam bij de iPhone 14 (Plus). De toptoestellen van Apple kunnen filmen in 4K met 30 bps en 24 bps, maar 8K-opnames (een van de geruchten voorafgaande aan de lancering) is nog niet voor deze generatie Pro-toestellen.

De iPhone 14 Pro en Pro Max zijn verkrijgbaar in de kleuren diep paars, zilver, goud en spacezwart met een capaciteit van 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Prijzen beginnen respectievelijk bij 1.329 en 1.479 euro, en het absolute topmodel uit de iPhone 14-familie maakt je 2.129 euro lichter.

Het camera-eiland van de iPhone 14 Pro-modellen. © Apple

Zoals we in onze voorbeschouwing al neerpenden, heeft Apple de relatief kleine (5,4-inch) iPhone mini vervangen door een Plus-model van 6,7-inch. Dat toestel geldt als de grote broer van de 'gewone' iPhone 14 met 6,1-inch scherm, die voortaan het instapmodel is. De prijs is dan weer verre van laagdrempelig, want voor een nieuwe iPhone moet voortaan minstens 1.019 euro worden opgehoest, en nog eens 150 euro meer voor de Plus-uitvoering. Ter vergelijking: de iPhone 13 en 13 mini kosten bij hun introductie een jaar geleden respectievelijk 909 euro en 809 euro. Die telefoons blijven vooralsnog overigens gewoon verkrijgbaar, net als de Series 12.Op een meer betaalbaar model is het nu wachten op de volgende generatie iPhone SE. De laatste versie daarvan dateert van april 2020 en kost tegenwoordig 559 euro voor de uitvoering met 64 GB opslagruimte.Genoeg over de prijzen, laat ons eens kijken wat er allemaal nieuw is onder de motorkap van de iPhone 14 (Plus). Daarna houden we de meer geavanceerde iPhone 14 Pro en Pro Max tegen het licht.Beide iPhones beschikken over een verbeterd oled-scherm (Super Retina XDR) met een piekhelderheid van 1.200 nits en ondersteuning van Dolby Vision. Krachtbron van dienst is een A15 Bionic-chip met 5-core GPU (voorheen 4-core) die niet alleen sneller is, maar ook de batterijduur verlengt. Zo kan je op deze toestellen tot 26 uur video afspelen, wat 7 uur meer is dan bij de iPhone 13.De iPhone 14 en 14 Plus zijn voorts uitgerust met een nieuwe 12 MP-hoofdcamera met een groter diafragma van f1.5 en een eveneens nieuwe TrueDepth-camera (f1.9) aan de voorkant. Filmmodus is nu beschikbaar in 4K met 30 bps en 4K met 24 bps, en een nieuwe actiemodus zorgt volgens Apple voor 'uiterst vloeiende videobeelden met correctie van grote schud- en trilbewegingen'.Met een versnellingsmeter die G-krachten tot 256 G kan meten, biedt de iPhone 14 Crashdetectie om ernstige auto-ongelukken te detecteren. Wanneer de inzittenden bijvoorbeeld bewusteloos zijn, zal de telefoon automatisch de hulpdiensten verwittigen. Volgens Apple wordt hiervoor een algoritme gebruikt dat getraind is op basis van 'meer dan een miljoen uur autorijden en gegevens van botsingen'.iPhone 14-modellen ondersteunen nu ook SOS-noodmelding via satelliet, zodat ook buiten het bereik van mobiele of wifi-netwerken berichten kunnen worden uitgewisseld met hulpdiensten. Satellieten zijn bewegende doelen met een lage bandbreedte, waardoor het wel enkele minuten kan duren voordat een bericht is verzonden. Voorlopig start de dienst (in november) eerst in de Verenigde Staten en Canada. De service is twee jaar gratis, daarna kan worden overgeschakeld naar een betaald abonnement.Mag het allemaal een beetje meer zijn, dan bestaan er van de iPhone 14 ook nog een Pro- en een Pro Max-uitvoering. Het verschil tussen beide modellen zit 'm vooral in de schermdiagonaal: 6,1- versus 6,7-inch. Het gaat om zeer heldere (tot 2.000 nits) displays met ProMotion-technologie, waarbij er kan worden teruggeschakeld naar een refresh rate van 1 Hz. Dat maakt de weg vrij voor een 'always-on' toegangsscherm dat de klok rond de belangrijkste informatie weergeeft. Bij veel Android-toptoestellen is dat snufje al heel lang gemeengoed, maar Apple paste het tot nu toe uitsluitend toe op de Watch.Grootste blikvanger van de Pro en Pro Max, is het Dynamic Island. Het gaat eigenlijk om de opvolger van de notch (de uitsparing in het scherm die bijvoorbeeld wél nog op de iPhone 14 en 14 Plus zit) die bij de duurste toestellen meer de vorm heeft van een Tic Tac-snoepje. Het herbergt nog steeds de TrueDepth-camera en enkele sensoren, maar de smartphone kan de zwarte uitsparing softwarematig groter maken, bijvoorbeeld om waarschuwingen, meldingen of activiteiten te tonen (vanaf besturingssysteem iOS 16 dat op maandag 12 september verschijnt).Het Dynamic Island is eigenlijk vooral een cosmetische ingreep die de zwarte uitsparing camoufleert, maar toch, slim gevonden van Apple (en bijgevolg waarschijnlijk héél gauw terug te vinden op andere smartphones).Andere verschillen met de iPhone 14 (Plus) hebben vooral te maken met de hoofdprocessor (hier een snellere A16 Bionic) en het nieuwe Pro-camerasysteem. Dat omvat, voor het eerst op een iPhone, een 48 MP-hoofdcamera met een quad-pixel sensor. Die is in staat om vier losse pixels te bundelen tot één grote pixel (van 2,44 µm), wat bij minder goede lichtomstandigheden betere resultaten zou geven.Verder aan boord: een verbeterde 12 MP-ultragroothoekcamera en telelenscamera met 3x optische zoom, een nieuw ontworpen True Tone Flash met een matrix van negen ledjes (die op basis van de brandpuntsafstand van patroon veranderen) en de actiemodus die eerder al aan bod kwam bij de iPhone 14 (Plus). De toptoestellen van Apple kunnen filmen in 4K met 30 bps en 24 bps, maar 8K-opnames (een van de geruchten voorafgaande aan de lancering) is nog niet voor deze generatie Pro-toestellen.De iPhone 14 Pro en Pro Max zijn verkrijgbaar in de kleuren diep paars, zilver, goud en spacezwart met een capaciteit van 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Prijzen beginnen respectievelijk bij 1.329 en 1.479 euro, en het absolute topmodel uit de iPhone 14-familie maakt je 2.129 euro lichter.