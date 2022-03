Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Google ervan beschuldigd dat het systematisch probeert mails voor het gerecht te verbergen door advocaten in cc te zetten. Daarmee worden dat 'confidentiële mails'.

De klacht komt er als onderdeel van een onderzoek dat Justitie voert rond mededinging. In dat onderzoek wordt Google verdacht van het houden van een monopoliepositie in de markt rond zoekmachines en advertenties. Daarbij moet Justitie intern mailverkeer en documenten uitpluizen, om uit te vissen of Google bijvoorbeeld prijsafspraken heeft gemaakt.

Maar het antitrustonderzoek loopt dus stroef omdat veel mails binnen Google, onterecht volgens Justitie, het label 'vertrouwelijk' krijgen, zo schrijft nieuwssite Axios. In de VS vallen bepaalde mails, waarbij bijvoorbeeld rechtsadvies wordt gevraagd, onder beroepsgeheim en kunnen ze dus niet zomaar openbaar worden gemaakt in de rechtbank. Het ministerie van Justitie zegt nu dat Google 'expliciet en meermaals' tegen werknemers heeft gezegd dat zakelijke documenten moeten worden afgeschermd van openbaarheid door de bedrijfsjuristen in cc te zetten, ook als hun advies niet echt gevraagd wordt. Die juristen zouden bovendien vaak niet eens op de maildraad antwoorden, wat voor Justitie bewijst dat ze weten dat van hen geen echt advies gevraagd wordt.

De mails waarin de advocaten pro forma worden bijgevoegd mogen wel worden gebruikt in de rechtbank, maar Justitie moet daar telkens bewijzen dat het niet om vertrouwelijke info gaat. Volgens het ministerie gebruikt Google de tactiek al jaren om duizenden documenten, waaronder besprekingen over het delen van inkomsten en distributieregelingen rond Android apps, te verbergen. Justitie vraagt aan de rechter nu om het bedrijf te dwingen meer documenten vrij te geven.

Google reageert in een mededeling dat het al jaren samenwerkt met het gerecht. 'Net als andere Amerikaanse bedrijven leggen wij onze medewerkers uit wat legal privilege (vertrouwelijkheid van gerechtelijk advies) is en wanneer ze gerechtelijk advies kunnen vragen. We hebben in deze zaak alleen al vier miljoen documenten vrijgegeven aan het Ministerie van Justitie, waaronder velen die volgens werknemers mogelijk vertrouwelijk waren.'

