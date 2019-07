Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een kartelonderzoek naar grote technologiebedrijven in de Verenigde Staten. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen en werd niet lang daarna bevestigd door het ministerie. Het zou gaan om grote namen als Amazon, Google-moeder Alphabet, Apple en Facebook.

Het onderzoek van justitie draait om mogelijke concurrentieverstoring door de bedrijven op internetplatforms, sociale media en webwinkeldiensten. Op de aandelenbeurzen in New York gingen de koersen van de techbedrijven omlaag in de handel nabeurs door de berichten.

Het onderzoek moet aantonen "of en hoe toonaangevende online platforms hun marktpositie hebben behaald en zich bezighouden met praktijken die de concurrentie hebben beperkt, innovatie hebben belemmerd, of anderszins klanten hebben benadeeld", luidt de verklaring van het ministerie. De vraag die justitie deels probeert te beantwoorden, is of de techgiganten zo groot zijn geworden dat nieuwkomers geen kans meer maken om op de markt te komen. Het lijkt erop dat er geen specifieke aantijging wordt bekeken, maar dat justitie in plaats daarvan een breed net uitgooit om te onderzoeken hoe deze bedrijven aan de macht zijn gekomen, en wat ze gedaan hebben om daar te blijven.

De bedrijven die op de korrel worden genomen, worden niet bij naam genoemd, maar het onderzoek richt zich onder meer op de zorgen die er zijn op het gebied van "zoeken, sociale media en een aantal online retaildiensten". Daar lijken Amazon, Alphabet, Facebook en mogelijk ook Apple mee te worden bedoeld. De Amerikaanse justitie kan bedrijven onderzoeken voor concurrentievervalsing, maar is daar tot nu toe minder enthousiast in geweest dan pakweg de Europese Commissie, die bijvoorbeeld Google al meermaals beboet heeft, onder meer voor het misbruiken van zijn machtspositie.

De aankondiging van het onderzoek komt een dag voordat de Amerikaanse toezichthouder naar verluidt zal bekendmaken dat Facebook een boete opgelegd krijgt van 5 miljard dollar wegens verschillende privacyschandalen.