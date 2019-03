Google krijgt Europese boete van 1,49 miljard euro

Volgens de Commissie zou Google in contracten met websites een aantal beperkende clausules laten opnemen die concurrenten verhinderen om ook hun zoekadvertenties op deze websites te plaatsen. "Dit wangedrag heeft tien jaar geduurd en andere bedrijven verhinderd om eerlijk concurreren. Dit is illegaal onder de EU-mededingingsregels", aldus Vestager.

De boete is minder hoog dan twee andere Europese boetes die Google opgelegd kreeg. In 2017 legde de mededingingswaakhond het bedrijf 2,4 miljard euro boete op in een zaak rond Google Shopping waarbij concurrenten werden benadeeld. Vorig jaar kreeg het techbedrijf een boete van 4,3 miljard euro voor het opdringen van zijn browser en zoekmachine op Android-telefoons.

Vannacht kondigde Google aan dat het aanpassingen zal doorvoeren aan Android om tegemoet te komen aan de Europese bezwaren. Die moet gebruikers laten kiezen welke browser en zoekmachine ze gebruiken op hun Android-telefoon. Vestager zegt de de aanpassingen te verwelkomen, maar ook "van dichtbij in de gaten te houden hoe dat keuzescherm zal evolueren."