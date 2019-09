Een belangengroep met enkele Amerikaanse politici en topambtenaren waarschuwt opnieuw voor spionagepraktijken van Huawei. Al moet de groep meteen toegeven dat het geen enkel bewijs heeft daarvoor.

De Global Cyber Policy Watch contacteerde de afgelopen weken journalisten in Europa voor een telefonische uiteenzetting rond de veiligheid van 5G. Ondanks de naam van de organisatie gaat het om een puur Amerikaanse groep met onder meer Tom Ridge, gouverneur van Pennsylvania en voormalig minister voor binnenlandse veiligheid. Nate Snyder, voormalig senior counterterrorism official bij Homeland Security en Chris Cummiskey, eveneens van Homeland Security.

De groep pleit voor meer open standaarden om de securitydreiging rond Huawei op te lossen. Het benadrukt daarbij dat Huawei twee derde van de 5G-patenten bezit, maar die in licentie geven aan anderen is volgens hen niet genoeg. Ook vinden ze dat Huawei eerder als een veiligheidsrisico dan een economisch risico moet worden bekeken, waar de Amerikaanse president Trump vooral op dat laatste focust door de handelsoorlog met China.

Maar volgens The Register zijn de uitspraken van Global Cyber Policy Watch vooral beweringen. Zo komt de groep niet met bewijs dat aantoont dat Huawei spioneert namens China. Wel benadrukt ze dat China in het verleden graag technologische kennis stal en dat Huawei daarom een risico is. Ook beweert ze dat Huawei opereert in opdracht van de Chinese overheid, wat Huawei altijd heeft ontkend.

De oproep voor meer open standaarden is tegelijk opmerkelijk. Op haar AI-conferentie afgelopen week benadrukte Huawei nogmaals dat het sterk investeert in open source technologie en al jaren participeert in sectorverenigingen, onder meer om standaarden vorm te geven.

We moeten daarbij nuanceren dat van het omgekeerde scenario, Amerikaanse bedrijven die namens de Amerikaanse overheid spioneren, wel meermaals bewijzen zijn opgedoken. Zo onthulde Edward Snowden in 2013 al dat Google, Yahoo, Facebook, Microsoft en vele anderen verplicht meewerken om massaal af te luisteren. In de nasleep werd ook een hack bij de VUB ontdekt. Ook bij de Amerikaanse netwerkfabrikanten Cisco, Fortinet en Juniper zijn achterpoortjes gevonden die voor die toepassingen kunnen ingezet worden.