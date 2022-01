Na twee weken pauze roeren enkele grote luchtvaartmaatschappijen zich opnieuw tegen de uitrol van een specifieke 5G-frequentie. Ze blijven waarschuwen dat dit tot storingen en dus vluchtvertragingen kan leiden.

'Tenzij de grote hubs vrij zijn om te vliegen, moet de meerderheid van de reizigers en transporteurs aan grond blijven,' schrijven de bazen van American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines,, JetBlue Airways, Alaska Air en anderen in een brief die Reuters kon inkijken. Ook cargomaatschappijen als UPS Airlines en FedEx Express ondertekenden de oproep.

De maatschappijen doelen daarbij op de uitrol van de C-band, een specifieke groep frequenties voor 5G die normaal eind vorig jaar werd uitgerold in de VS. Maar de Amerikaanse luchtvaart vreest dat die frequenties storingen kunnen geven met onder meer de hoogtemeting (altimeter), waardoor verschillende vluchten moeten worden geannuleerd of vertraagd bij slechte zichtbaarheid.

De ruzie tussen telecomoperatoren en luchtvaart loopt al een tijdje. In eerste instantie werd de uitrol van de C-band met een maand uitgesteld tot begin dit jaar. Daarop volgde een nieuwe pauze van twee weken die woensdag afloopt.

Tijdelijke buffers

De operatoren, specifiek AT&T en Verizon, op hun beurt zeggen dat ze de komende zes maanden zo veel mogelijk bufferzones willen voorzien om de storing te beperken. Maar langs hun kant is er ook de ambitie om de frequenties in gebruik te nemen om hun mobiel netwerk te verbeteren. De twee betaalden zo'n tachtig miljard dollar om de bewuste frequenties de komende jaren te mogen gebruiken en zijn sceptisch over de bewering dat vliegtuigen daardoor in de problemen komen. De luchtvaart wil geen 5G met frequenties uit de C-band op zendmasten binnen de 2 mijl (3,2 kilometer) van een luchthaven.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gebeuren zo'n 45 procent van de commerciële vluchten met slechte zichtbaarheid, waardoor het nodig is om te vertrouwen op instrumenten zoals de altimeter. Onder meer de Boeing 787, 777 en 737- modellen zouden er gevoelig voor zijn.

'Tenzij de grote hubs vrij zijn om te vliegen, moet de meerderheid van de reizigers en transporteurs aan grond blijven,' schrijven de bazen van American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines,, JetBlue Airways, Alaska Air en anderen in een brief die Reuters kon inkijken. Ook cargomaatschappijen als UPS Airlines en FedEx Express ondertekenden de oproep.De maatschappijen doelen daarbij op de uitrol van de C-band, een specifieke groep frequenties voor 5G die normaal eind vorig jaar werd uitgerold in de VS. Maar de Amerikaanse luchtvaart vreest dat die frequenties storingen kunnen geven met onder meer de hoogtemeting (altimeter), waardoor verschillende vluchten moeten worden geannuleerd of vertraagd bij slechte zichtbaarheid.De ruzie tussen telecomoperatoren en luchtvaart loopt al een tijdje. In eerste instantie werd de uitrol van de C-band met een maand uitgesteld tot begin dit jaar. Daarop volgde een nieuwe pauze van twee weken die woensdag afloopt.De operatoren, specifiek AT&T en Verizon, op hun beurt zeggen dat ze de komende zes maanden zo veel mogelijk bufferzones willen voorzien om de storing te beperken. Maar langs hun kant is er ook de ambitie om de frequenties in gebruik te nemen om hun mobiel netwerk te verbeteren. De twee betaalden zo'n tachtig miljard dollar om de bewuste frequenties de komende jaren te mogen gebruiken en zijn sceptisch over de bewering dat vliegtuigen daardoor in de problemen komen. De luchtvaart wil geen 5G met frequenties uit de C-band op zendmasten binnen de 2 mijl (3,2 kilometer) van een luchthaven.Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gebeuren zo'n 45 procent van de commerciële vluchten met slechte zichtbaarheid, waardoor het nodig is om te vertrouwen op instrumenten zoals de altimeter. Onder meer de Boeing 787, 777 en 737- modellen zouden er gevoelig voor zijn.