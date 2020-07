De regering van de Verenigde Staten kijkt naar het blokkeren van de Chinese sociale media-app TikTok. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een vraaggesprek op tv-zender Fox News. De Amerikanen vrezen dat Beijing de app gebruikt om propaganda te verspreiden en data te verzamelen, iets dat het bedrijf ontkent.

TikTok laat gebruikers korte videofilmpjes maken en is wereldwijd populair. Vorige week besloot India al tot een blokkade van 59 Chinese apps, waaronder TikTok. Ook Australië zou een ban overwegen.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance, maar zegt onafhankelijk te opereren van de moederorganisatie. Gegevens van TikTok-gebruikers zouden nooit naar China gestuurd worden. In China zelf is de app niet beschikbaar, maar wordt een lokale versie aangeboden onder de naam Douyin.

Weg uit Hongkong

TikTok heeft deze week zelf besloten zich terug te trekken uit Hongkong. Dat heeft volgens een woordvoerder van het bedrijf te maken met 'recente ontwikkelingen'. In Hongkong, dat een speciale status heeft binnen China, is onlangs een omstreden veiligheidswet van kracht geworden. Die verbiedt onder meer separatisme en het samenspannen met buitenlandse mogendheden. Ook heeft de politie meer bevoegdheden gekregen.

Lees ook: WhatsApp wil justitie Hongkong niet meer helpen met gebruikersgegevens

De invoering van die wet ligt internationaal gevoelig. Critici zeggen dat de speciale status van Hongkong zo wordt ondermijnd. Bedrijven als Google, Facebook en Twitter hebben al gezegd voorlopig geen informatie meer te delen met de autoriteiten in Hongkong.

TikTok laat gebruikers korte videofilmpjes maken en is wereldwijd populair. Vorige week besloot India al tot een blokkade van 59 Chinese apps, waaronder TikTok. Ook Australië zou een ban overwegen.TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance, maar zegt onafhankelijk te opereren van de moederorganisatie. Gegevens van TikTok-gebruikers zouden nooit naar China gestuurd worden. In China zelf is de app niet beschikbaar, maar wordt een lokale versie aangeboden onder de naam Douyin.TikTok heeft deze week zelf besloten zich terug te trekken uit Hongkong. Dat heeft volgens een woordvoerder van het bedrijf te maken met 'recente ontwikkelingen'. In Hongkong, dat een speciale status heeft binnen China, is onlangs een omstreden veiligheidswet van kracht geworden. Die verbiedt onder meer separatisme en het samenspannen met buitenlandse mogendheden. Ook heeft de politie meer bevoegdheden gekregen.De invoering van die wet ligt internationaal gevoelig. Critici zeggen dat de speciale status van Hongkong zo wordt ondermijnd. Bedrijven als Google, Facebook en Twitter hebben al gezegd voorlopig geen informatie meer te delen met de autoriteiten in Hongkong.