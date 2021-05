De Amerikaanse regering heeft de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi geschrapt van de zwarte lijst. Het gaat om de eerste sanctie tegen Chinese bedrijven van voormalig Amerikaans president Donald Trump die door zijn opvolger Joe Biden wordt teruggedraaid. Biden zal ook de andere sancties tegen Chinese bedrijven herbekijken.

Door het plaatsen van Xiaomi op de zwarte lijst was het onder meer verboden voor Amerikaanse investeerders om aandelen van het bedrijf te kopen. In maart had een rechter de maatregel al tijdelijk opgeschort. Het Amerikaanse ministerie van Defensie toont zich nu bereid om de maatregel volledig te schrappen. Uiterlijk tegen 20 mei zou er een schikking getroffen worden.

Twijfels over rechtmatigheid

In zijn vonnis had een rechter al aanzienlijke twijfels geuit over de rechtmatigheid van de actie tegen Xiaomi. Het ministerie had de sanctie niet naar behoren gemotiveerd en zijn bevoegdheden overschreden, klonk het.

De sancties kwamen er nadat het Amerikaanse ministerie van Defensie Xiaomi beschuldigde van nauwe banden met het Chinese leger. Een beschuldiging die het smartphonebedrijf onmiddellijk van de hand wees.

Lees ook: Rechter VS heft handelsbeperkingen tegen Chinese Xiaomi op

Onder voormalig Amerikaans president Donald Trump escaleerde het handelsconflict met China. Trump nam onder meer maatregelen tussen de Chinese smartphonegigant Huawei, video-app TikTok en chatdienst WeChat.

Door het plaatsen van Xiaomi op de zwarte lijst was het onder meer verboden voor Amerikaanse investeerders om aandelen van het bedrijf te kopen. In maart had een rechter de maatregel al tijdelijk opgeschort. Het Amerikaanse ministerie van Defensie toont zich nu bereid om de maatregel volledig te schrappen. Uiterlijk tegen 20 mei zou er een schikking getroffen worden.In zijn vonnis had een rechter al aanzienlijke twijfels geuit over de rechtmatigheid van de actie tegen Xiaomi. Het ministerie had de sanctie niet naar behoren gemotiveerd en zijn bevoegdheden overschreden, klonk het.De sancties kwamen er nadat het Amerikaanse ministerie van Defensie Xiaomi beschuldigde van nauwe banden met het Chinese leger. Een beschuldiging die het smartphonebedrijf onmiddellijk van de hand wees.Onder voormalig Amerikaans president Donald Trump escaleerde het handelsconflict met China. Trump nam onder meer maatregelen tussen de Chinese smartphonegigant Huawei, video-app TikTok en chatdienst WeChat.