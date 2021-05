Enkele senatoren willen de Amerikaanse overheid tientallen miljarden dollars laten investeren om meer productie van computerchips naar de VS te krijgen.

Het plan is nog niet formeel maar kon worden ingekeken door Reuters. De bedoeling is om met het geld R&D en productie in de VS te versterken, aangevuld met nationale programma's in een vijfjarenplan. 39 miljard zou specifiek bedoeld zijn voor onderzoek en het uitbreiden van chipproductie op Amerikaans grondgebied. De rest gaat naar de nationale programma's.

De plannen komen er in het kader van het wereldwijde chiptekort van de afgelopen maanden dat vermoedelijk nog zeker dit jaar en volgend jaar zal aanhouden. Maar ook de handelsoorlog met China speelt mee.

De VS ontwerpt de meeste chips die in de wereld worden gebruikt, maar slechts twaalf procent wordt in het land zelf geproduceerd. Dat moet volgens sommige politici anders. Vandaag ligt het zwaartepunt voor productie in Taiwan, waar onder meer TSMC haar hoofdzetel heeft.

Het genoemde bedrag past in een groter plan ter waarde van 110 miljard dollar om technologie-onderzoek in de VS een boost te geven. Maar het staat ook los van lokale steunmaatregelen die chipproducenten kunnen krijgen omdat ze hun fabriek in een bepaalde stad of staat vestigen.

Europa

Ook Europa wil maar al te graag meer productie op eigen bodem. De EU werkt daarom aan een alliantie van lidstaten om chipproducenten naar onze regio te lokken. Intel, dat van plan is om zowel in de VS als Europa, een fabriek te openen, is daarvoor momenteel in gesprek met de EU, maar wil wel acht miljard dollar aan subsidies in ruil.

