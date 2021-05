Intel staat open voor een fabriek in Europa en kijkt specifiek naar de Benelux en Duitsland. Maar het wil daar wel 8 miljard aan publieke subsidies voor krijgen. Dat zei topman Pat Gelsinger vrijdag in een interview met Politico Europe.

Zonder steun van Amerikaanse en Europese overheden is het aantrekkelijker om een fabriek in Azië te openen, zei Gelsinger.

Gelsinger sprak vrijdag in Brussel met Europees Commissaris Thierry Breton over de productie van chips. Daar is door de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons een wereldwijd tekort aan. Naast een investering van 20 miljard in de Verenigde Staten heeft Gelsinger een chipfabriek in Europa voor ogen. Die moet bijdragen aan Bretons missie om het aandeel van Europa in de wereldwijde chipproductie komend decennium te verdubbelen tot 20 procent.

In een gesprek met de Duitse minister van Economie en Energie Peter Altmaier hintte Gelsinger op Duitsland en de Benelux-landen als mogelijke locaties voor een nieuwe chipfabriek. 'Als je je in Europa vestigt, dan wil je dat geopolitiek gezien wel op het Europese vasteland doen', zei hij.

Autofabrikanten

Tijdens zijn bezoek in Duitsland ontmoette Gelsinger ook vertegenwoordigers van BMW en telefoonmaatschappij Deutsche Telekom. Naar verluidt bezocht hij ook het hoofdkantoor van Volkswagen, maar dat kon een woordvoerder van Intel niet bevestigen.

