De procureurs-generaal van verscheidene Amerikaanse staten, waaronder Texas, Washington en Indiana, klagen internetreus Google aan omdat die de locatiegegevens van gebruikers met misleidende tactieken zou hebben verkregen.

Google gebruikte die data om gerichter te adverteren. Volgens de openbaar aanklagers gebeurde de ongeoorloofde gegevensverzameling van 2014 tot minstens 2019 op smartphones met het Android-besturingssysteem van Google en via andere apps en webdiensten van de internetreus. Daarbij bleef Google de locatie van de smartphones van gebruikers tracken, ook al hadden zij die functie uitgeschakeld, via de aparte 'Web & App Activity'-accountinstellingen.

Naast de staten klaagt ook de overheid van Washington DC, de Amerikaanse hoofdstad, Google aan. 'In realiteit hebben consumenten die Google-producten gebruiken, ongeacht de instellingen die ze kiezen, geen andere mogelijkheid dan het bedrijf toe te laten om hun locatie te verzamelen, op te slaan en te gebruiken', luidt het in de aanklacht die in Washington D.C. werd ingediend. Daarnaast hekelen de procureurs dat Google tegenstrijdige en verwarrende instellingen gebruikt, waardoor het consumenten moeilijker wordt gemaakt om het delen van gegevens tegen te gaan.

