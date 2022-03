In acht Amerikaanse staten is een onderzoek opgestart naar de mogelijk schadelijke effecten van het online videoplatform TikTok op jongeren. Het onderzoek richt zich op de technologie die het bedrijf toepast om gebruikers langer aan het telefoonscherm gekluisterd te houden.

Onder meer in de staten Californië en Florida hebben de procureurs-generaal een onderzoek opgestart naar de populaire app. Ze beschuldigen TikTok, een dochteronderneming van de Chinese groep ByteDance, ervan kinderen aan te zetten tot langdurig gebruik. Vooral de gebruikte algoritmes en marketingmethodes worden daarbij onder de loep genomen.

'Verwoestende gevolgen'

'Onze kinderen groeien op in het tijdperk van sociale netwerken. Velen voelen de behoefte om te concurreren met de gefilterde versies van de werkelijkheid die ze op hun scherm zien', zegt Rob Bonta, de procureur-generaal van Californië, in een verklaring. 'We weten dat dit verwoestende gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen. Maar we weten niet of de bedrijven dat zelf wisten, en vanaf wanneer.'

Eerder hadden verschillende procureurs-generaal al een onderzoek opgestart naar Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook. De aanklagers beschuldigen de socialenetwerkgigant ervan Instagram bij jongeren te promoten en interne rapporten over mogelijke schadelijke gevolgen te negeren.

