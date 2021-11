De openbaar aanklagers van enkele Amerikaanse staten gaan onderzoeken of Instagram bewust kinderen probeert aan te spreken. Het onderzoek komt er nadat blijkt dat het sociale netwerk risico's inhoudt voor jongeren.

Een en ander is het gevolg van de rapporten die klokkenluidster Frances Haugen heeft vrijgegeven. Daaruit moet onder meer blijken dat Instagram tot zelfverminking of zelfs zelfmoord kan leiden, en dat Facebook daar ook van wist.

De politici achter het onderzoek willen nu uitvissen of er wetten overtreden zijn rond bijvoorbeeld consumentenbescherming. Instagram is in principe alleen toegankelijk voor kinderen vanaf dertien jaar. Het gaat om een onderzoek naar Instagram en diens moederbedrijf Meta (de nieuwe naam voor Facebook) alsnog probeerden kinderen jonger dan dat aan te spreken en of het gefaald heeft in de bescherming van jongeren. Een woordvoerder van Meta ontkent in een mededeling dat de platformen van het bedrijf ongezond zijn.

