De Amerikaanse toezichthouder FTC wil een miljardendeal waarbij de Britse chipontwerper Arm zou worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Nvidia verhinderen. Volgens de FTC zou de deal de innovatie in de sector kunnen beknotten.

In september 2020 kondigde Nvidia al aan Arm, dat in handen is van het Japanse conglomeraat SoftBank, te willen overkopen voor 40 miljard dollar (34 miljard euro). Het zou gaan om de grootste overname in de halfgeleidersector, maar de deal werd door verschillende toezichthouders onder de loep genomen.

Volgens het FTC zou de overname Nvidia toelaten om concurrenten op oneerlijke wijze te benadelen. Bovendien zou Nvidia door de overname ook toegang verkrijgen tot vertrouwelijke informatie van sommige van zijn concurrenten. Arm zorgt voor de basisarchitectuur van de chips die in bijna alle smartphones en de meeste tabletcomputers gebruikt worden. Op basis van het Arm-ontwerp ontwikkelen bedrijven als Apple en Samsung de processoren voor hun smartphones.

Ook het chipconcern Qualcomm, wiens processoren in veel Android-telefoons steken, baseren zich op die basischips van Arm. Het Britse bedrijf staat ook voor een doorbraak in de pc-markt, want Apple schakelt voor zijn Mac-computers over op Arm-technologie. Het eerste model wordt nog dit jaar verwacht.

