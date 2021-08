De EU zou een onderzoek starten naar de overname van chipontwikkelaar Arm door Nvidia. Met die overname is zo'n 54 miljard dollar gemoeid.

Dat schrijft de Financial Times. Met de overname, die eind vorig jaar werd aangekondigd, zou Nvidia mogelijk tegen concurrentiebeperkingen aanlopen. Nvidia is vooral bekend om zijn grafische kaarten voor gamers, maar maakt ook onder meer gpu's voor datacenters. Arm ontwerp ondertussen chiparchitecturen die via licenties door zowat alle andere chipmakers gebruikt worden. De twee bedrijven zijn al maanden informele gesprekken aan het voeren, en Nvidia zou op zes september zijn officiële voorstel neerleggen, waarna de verschillende regulatoren zich erover kunnen buigen.

Eerder kondigde ook het Verenigd Koninkrijk, waar Arm zijn hoofdzetel heeft, een onderzoek aan. Volgens de regering van Boris Johnson heeft de overname door het Amerikaanse Nvidia mogelijk implicaties voor de nationale veiligheid van het land. Om die regering, en ook de concurrerende chipmakers, te sussen, beloofde Nvidia eerder al een soort 'firewall' aan te leggen tussen de twee bedrijven, waardoor Nvidia bijvoorbeeld geen inzage zou hebben in de plannen van een Qualcomm of Apple. Arm is momenteel eigendom van het Japanse conglomeraat SoftBank.

Lees ook: Gerucht: Nvidia is van plan om chipontwerper Arm te kopen

Dat schrijft de Financial Times. Met de overname, die eind vorig jaar werd aangekondigd, zou Nvidia mogelijk tegen concurrentiebeperkingen aanlopen. Nvidia is vooral bekend om zijn grafische kaarten voor gamers, maar maakt ook onder meer gpu's voor datacenters. Arm ontwerp ondertussen chiparchitecturen die via licenties door zowat alle andere chipmakers gebruikt worden. De twee bedrijven zijn al maanden informele gesprekken aan het voeren, en Nvidia zou op zes september zijn officiële voorstel neerleggen, waarna de verschillende regulatoren zich erover kunnen buigen.Eerder kondigde ook het Verenigd Koninkrijk, waar Arm zijn hoofdzetel heeft, een onderzoek aan. Volgens de regering van Boris Johnson heeft de overname door het Amerikaanse Nvidia mogelijk implicaties voor de nationale veiligheid van het land. Om die regering, en ook de concurrerende chipmakers, te sussen, beloofde Nvidia eerder al een soort 'firewall' aan te leggen tussen de twee bedrijven, waardoor Nvidia bijvoorbeeld geen inzage zou hebben in de plannen van een Qualcomm of Apple. Arm is momenteel eigendom van het Japanse conglomeraat SoftBank.Lees ook: Gerucht: Nvidia is van plan om chipontwerper Arm te kopen