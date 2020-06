De Amerikaanse regering trekt zich voorlopig terug uit onderhandelingen over een internationale belasting op grote technologiebedrijven, een zogenaamde digitaks. De Amerikanen blijven wel voorstander van een internationale aanpak, liet handelsminister Robert Lighthizer verstaan.

De regering van president Donald Trump wilde een internationale deal sluiten binnen de OESO over het belasten van Amazon, Google, Facebook en andere multinationals. Heel wat Europese landen willen dat die bedrijven belastingen betalen op de activiteiten die ze hebben in hun land. Een lappendeken van zulke nationale belastingen zou de multinationals wellicht meer kosten dan onder een internationale regeling.

'Andermans bedrijven belasten'

'We zitten in een situatie waarbij een reeks landen beslist heeft dat de gemakkelijkste manier om meer inkomsten te genereren, erin bestaat andermans bedrijven te belasten. En dat blijken nu net onze bedrijven te zijn. De Verenigde Staten zullen dat niet laten gebeuren', aldus handelsminister Lighthizer.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Financiën spreekt van een 'pauze' in de onderhandelingen, zodat regeringen zich kunnen toeleggen op de coronacrisis en het heropenen van hun economie.

Lees ook: België bekijkt eigen digitaks

Ondertussen hebben verschillende landen echter al concrete plannen voor een digitaks aangekondigd en in diverse andere landen wint het idee aan populariteit, de laatste tijd ook in België. De Amerikanen dreigden daarom al met hogere taksen op Europese producten.

De regering van president Donald Trump wilde een internationale deal sluiten binnen de OESO over het belasten van Amazon, Google, Facebook en andere multinationals. Heel wat Europese landen willen dat die bedrijven belastingen betalen op de activiteiten die ze hebben in hun land. Een lappendeken van zulke nationale belastingen zou de multinationals wellicht meer kosten dan onder een internationale regeling.'We zitten in een situatie waarbij een reeks landen beslist heeft dat de gemakkelijkste manier om meer inkomsten te genereren, erin bestaat andermans bedrijven te belasten. En dat blijken nu net onze bedrijven te zijn. De Verenigde Staten zullen dat niet laten gebeuren', aldus handelsminister Lighthizer.Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Financiën spreekt van een 'pauze' in de onderhandelingen, zodat regeringen zich kunnen toeleggen op de coronacrisis en het heropenen van hun economie.Ondertussen hebben verschillende landen echter al concrete plannen voor een digitaks aangekondigd en in diverse andere landen wint het idee aan populariteit, de laatste tijd ook in België. De Amerikanen dreigden daarom al met hogere taksen op Europese producten.