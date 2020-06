Na initiatieven in onder meer Frankrijk gaan er ook in de Belgische politiek stemmen op Google, Facebook, Apple en andere digitale multinationals beter te belasten.

Het gaat om een taks voor grote internetbedrijven. In principe wordt een bedrijf belast op de winst die ze maken, maar zulke bedrijven weten daar grotendeels aan te ontsnappen. Soms omdat hun Europese hoofdzetel in een ander land staat, maar in sommige gevallen ook omdat de winst via verschillende landen wordt verstuurd of als royalties naar het moederbedrijf wordt doorbetaald. Daarom blijft er zeer weinig belastbare winst over, terwijl de werkelijke winst veel hoger ligt.

Momenteel ligt er in de Kamercommissie Financiën een voorstel op tafel om ook in ons land grote technologiebedrijven drie procent te belasten op de opzet die ze in België draaien. Volgens De Tijd is er een meerderheid voor zo'n taks.

Minister en vicepremier Alexander De Croo, bevoegd voor Financiën en tot anderhalf jaar geleden ook voor Digitale Agenda, steunt het idee volgens Belga. al pleit hij wel voor een Europese aanpak. Als elke lidstaat een eigen taks invoert dan zou dat het landschap vooral complexer maken.

Een Europese digitaks of GAFA-taks (Google, Amazon, Facebook, Apple...) ligt al jaren op tafel. Maar telkens raken de bevoegde Europese ministers er niet uit. Dat komt onder meer omdat sommige lidstaten vandaag wel goed verdienen aan grote technologiebedrijven, zo is Ierland omwille van haar lage belastingen een populaire bestemming voor Europese hoofdkwartieren.

Frankrijk besloot vorige maand al iets gelijkaardigs. Daar liet minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire al verstaan dat het land dit jaar zo'n taks invoert, ongeacht of er een Europees of internationaal akkoord komt.

