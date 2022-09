De gevaarlijke algoritmes en het winstbejag van Facebook-eigenaar Meta hebben substantieel bijgedragen aan de wreedheden die het leger van Myanmar in 2017 heeft begaan tegen de Rohingya-bevolking. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van Amnesty International dat donderdag werd gepubliceerd.

In 2017 werden de Rohingya met duizenden tegelijk gedood, gefolterd, verkracht en ontheemd als onderdeel van de campagne van etnische zuivering door de veiligheidstroepen van Myanmar. 'In de maanden en jaren voorafgaand aan de gruweldaden versterkten Facebooks algoritmes een storm van haat tegen de Rohingya. Dit droeg bij aan het geweld in de echte wereld', aldus het rapport, getiteld 'The Social Atrocity: Meta and the right to remedy for the Rohingya'.

Aanhangers van het Myanmarese leger en radicale boeddhistische nationalistische groeperingen overspoelden het platform met anti-moslimcontent. Daarin zat onder meer desinformatie waarin werd beweerd dat er een moslimovername op handen was. Rohingya werden daarbij afgeschilderd als 'indringers'. Ook werd aangezet tot geweld en bleef anti-moslimcontent lange tijd beschikbaar op Facebook.

Een onafhankelijke internationale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties oordeelde ook dat de sociale media een belangrijke rol speelden bij de wreedheden in het land. In het rapport wordt verder beschreven hoe Meta herhaaldelijk heeft nagelaten de nodige zorgvuldigheid aan dag te leggen met betrekking tot de mensenrechten bij zijn activiteiten in Myanmar, ondanks het feit dat het hiertoe volgens internationale normen verplicht was.

Amnesty International start daarom nu een nieuwe campagne waarin Meta Platforms, Inc. wordt opgeroepen om tegemoet te komen aan de eisen van de Rohingya's tot herstel. Rohingya-vluchtelingengroepen hebben directe verzoeken gedaan aan Meta om genoegdoening te bieden door een onderwijsproject van 1 miljoen dollar te financieren in een vluchtelingenkamp, maar dat verzoek werd in 2021 al afgewezen. 'Facebook moet betalen. Als ze dat niet doen, zullen we naar elke rechtbank in de wereld stappen. We zullen nooit opgeven in onze strijd', aldus Amnesty International, dat ijvert voor brede hervormingen van de algoritmische systemen van Facebook 'om misstanden te voorkomen en de transparantie te vergroten'.

