Amnesty International roept de EU op om de fusie van Google en Fitbit niet toe te staan zolang er geen maatregelen worden genomen om het schenden van mensenrechten te voorkomen. De mensenrechtenorganisatie vindt de deal zorgwekkend omdat de wearables van Fitbit een grote hoeveelheid gezondheidsdata verzamelen.

Google zou vorig jaar 2,1 miljard dollar hebben geboden voor Fitbit, maar kreeg voor de overname nog geen groen licht van de Europese Unie. Amnesty waarschuwt dat Google door een fusie een belangrijke motivatie heeft om dataverzameling op verschillende platformen te combineren - en nu dus ook op het gebied van gezondheid. Fitbit maakt fitnesstrackers en smartwatches die onder meer iemands hartslag en aantal stappen registreren.

Omdat Google deze informatie in het advertentiemodel van het bedrijf kan toepassen, zouden mensen op basis van fysieke kenmerken in de toekomst specifieke advertenties kunnen ontvangen. Om toegang te krijgen tot het internet worden gebruikers praktisch gedwongen om akkoord te gaan met de privacy-voorwaarden van techgiganten als Google, schrijft Amnesty.

Vestager

De mensenrechtenorganisatie richt zich in een brief rechtstreeks tot Margrethe Vestager, de Eurocommissaris die belast is met mededinging en de digitale samenleving. 'De Commissie moet ervoor zorgen dat er geen fusie plaatsvindt tot de twee bedrijven kunnen staven dat ze de mensenrechten in acht hebben genomen en sterke, betekenisvolle veiligheidsmaatregelen hebben getroffen', betoogt Amnesty.

