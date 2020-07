Er mogen opnieuw datacenters worden gebouwd in Amsterdam. Maar bedrijven moeten zich wel aan strikte voorwaarden houden om zich te mogen vestigen.

Amsterdam en buurtgemeente Haarlemmermeer besloten een jaar geleden om geen nieuwe datacenters meer toe te laten. In de regio, dicht bij het internetknooppunt van Amsterdam, telt bijzonder veel datacenters, maar er was geen sturing rond waar ze zich vestigden. Tegelijk waren de gebouwen ook zeer belastend voor het stroomnet. Zelfs wanneer ze minder stroom verbruiken dan gepland.

Aan dat moratorium komt nu een einde. De gemeente Amsterdam maakt nu bekend dat het samen met Haarlemmermeer beperkt en onder voorwaarden nieuwe datacenters zal toelaten.

In praktijk wil dat zeggen dat nieuwe gebouwen zich enkel mogen vestigen waar er vandaag al vestigingen zijn. Het gaat daarbij om de bedrijventerreinen Amstel III, Science Park, Schinkelkwartier en Haven/Haven-Stad.

Ook rond energieverbruik worden de regels strenger. Het stroomverbruik van een datacenter mag gemiddeld niet meer groeien dan 67 megavolt ampère (MVA). Een datacenter met een vermogen groter dan 80 MVA moet bovendien haar eigen inkoopstation aanleggen. Dat moet voorkomen dat het reguliere elektriciteitsnet te veel wordt belast.

Volgens Amsterdam verbruikt een datacenter doorgaans 20 tot 80 MVA, wat neerkomt op het stroomverbruik van een stad van 35.000 tot 140.000 inwoners.

Verder moeten nieuwe datacenters ook hun restwarmte gratis ter beschikking stellen om bijvoorbeeld woningen in de omgeving te verwarmen. De gebouwen moeten zodanig ontworpen zijn dat ze later andere functies kunnen krijgen zonder grootschalige verbouwingen. Ook kijkt de lokale overheid of de gebouwen kunnen gecombineerd worden met bijvoorbeeld andere bedrijven op het gelijkvloers, of horeca.

