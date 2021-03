Apple heeft CarPlay, Google noemt het Android Auto: twee systemen die het in de wagen op een veilige manier mogelijk maken om te bellen, navigeren en al je media te bedienen. Android Auto was in België tot nu toe echter alleen via omwegen beschikbaar. Daar is dinsdagavond eindelijk verandering in gekomen.

Handige harry's rijden - ook in ons land - wellicht al enkele jaren rond met een prima werkend, en zelfs Nederlandstalige Android Auto-systeem. Daar heb je in de eerste plaats een tamelijk recente wagen met een compatibel on-board infotainmentsysteem voor nodig. Het andere ingrediënt is een stukje software op je Android-smartphone, de Android Auto-app.

APK of Android 10

Die applicatie kon je in België tot gisteravond vrijwel uitsluitend installeren via een zogeheten APK-bestand (of Android Package) dat gevonden kan worden op sites als APKMirror.com. Die methode is een stuk omslachtiger dan een klassieke download uit de Google Play Store en, omdat het geen officiële app-winkel betreft, ook niet helemaal zonder risico.

Lees ook: Google Maps raadt binnenkort meest ecologische route aan

Sinds een klein jaar bestaat er weliswaar een makkelijkere methode om met Android Auto aan de slag te gaan: de toepassing maakt sindsdien namelijk standaard deel uit van het besturingssysteem Android 10. Maar daarvoor is dan weer wel een vrij nieuwe en moderne smartphone nodig, en in ons land kregen lang niet alle gebruikers van zo'n toestel de functie goed aan de praat.

Vanaf Marshmallow

Al die hoge eisen en omslachtige procedures zijn deze week dus komen te vervallen voor Belgische (en Nederlandse) gebruikers. Voortaan volstaat een smartphone met het besturingssysteem Android 6.0 'Marshmallow' dat intussen ruim vijf jaar uit is.

Eenmaal gekoppeld aan het on-board infotainmentsysteem kan je smartphone met Android Auto verder onaangeroerd blijven. Toepassingen als Google Maps, Spotify of gewoon telefoneren gebeuren volledig via het aanraakscherm van de wagen, of kunnen zelfs spraakgestuurd bediend worden via de Google Assistent. Die assistent leest desgewenst ook alle inkomende berichtjes voor, zodat je je aandacht te allen tijde bij het verkeer kan houden.

Handige harry's rijden - ook in ons land - wellicht al enkele jaren rond met een prima werkend, en zelfs Nederlandstalige Android Auto-systeem. Daar heb je in de eerste plaats een tamelijk recente wagen met een compatibel on-board infotainmentsysteem voor nodig. Het andere ingrediënt is een stukje software op je Android-smartphone, de Android Auto-app.Die applicatie kon je in België tot gisteravond vrijwel uitsluitend installeren via een zogeheten APK-bestand (of Android Package) dat gevonden kan worden op sites als APKMirror.com. Die methode is een stuk omslachtiger dan een klassieke download uit de Google Play Store en, omdat het geen officiële app-winkel betreft, ook niet helemaal zonder risico.Sinds een klein jaar bestaat er weliswaar een makkelijkere methode om met Android Auto aan de slag te gaan: de toepassing maakt sindsdien namelijk standaard deel uit van het besturingssysteem Android 10. Maar daarvoor is dan weer wel een vrij nieuwe en moderne smartphone nodig, en in ons land kregen lang niet alle gebruikers van zo'n toestel de functie goed aan de praat.Al die hoge eisen en omslachtige procedures zijn deze week dus komen te vervallen voor Belgische (en Nederlandse) gebruikers. Voortaan volstaat een smartphone met het besturingssysteem Android 6.0 'Marshmallow' dat intussen ruim vijf jaar uit is.Eenmaal gekoppeld aan het on-board infotainmentsysteem kan je smartphone met Android Auto verder onaangeroerd blijven. Toepassingen als Google Maps, Spotify of gewoon telefoneren gebeuren volledig via het aanraakscherm van de wagen, of kunnen zelfs spraakgestuurd bediend worden via de Google Assistent. Die assistent leest desgewenst ook alle inkomende berichtjes voor, zodat je je aandacht te allen tijde bij het verkeer kan houden.