Google zou informatie van apps op het Android-platform kunnen opvragen die de techgigant in staat stelt om concurrerende apps te maken. Dat schrijft techsite The Information.

Het project, waarbij Google jarenlang gebruiksdata van apps zou hebben vergaard, kreeg de naam Android Lockbox mee. Het programma zou onder meer gevoelige informatie verzamelen over hoe lang een applicatie is geopend, hoe vaak de gebruiker ze aanzet enzovoort. Volgens The Information zou Google dat programma gebruiken om apps van derde partijen, zoals Facebook en Instagram, in de gaten te houden. De techgigant zou het onder meer inzetten om een eigen concurent van TikTok, genaamd Shorts, te ontwikkelen.

Google zegt in een reactie aan de site dat het alleen informatie gebruikt die het krijgt via de Android App Usage Data API, een openbare API die ook andere ontwikkelaars kunnen inzien. Volgens Google bevat die API geen informatie over wat er binnen de app gebeurt, en krijgen gebruikers melding dat de gegevens worden verzameld, en kunnen ze die vergaring ook uitzetten. In een persmededeling zegt Google dat ze de API vooral gebruikt om bijvoorbeeld batterijduur en het algoritme van de Play Store te verbeteren.

Het rapport doet wat denken aan het schandaal rond de Onavo app, een VPN-programma van Facebook dat vooral een manier bleek om andere apps te bespioneren, voordat Facebook zijn eigen concurrent op de markt bracht. Als blijkt dat Google gegevens van derden misbruikt om zijn eigen apps een voordeel te geven, dan kan dat tot antitrustmaatregelen leiden. Android is momenteel het dominante mobiele besturingssysteem, en het draait op zo'n negentig procent van de smartphones wereldwijd. De techgigant werd eerder door de EU beboet voor misbruik van zijn marktpositie in de advertentiemarkt. Het bedrijf wordt ook in de VS onderzocht door mededingingsautoriteiten.

