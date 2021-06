Anja Cappelle, veertien jaar managing director van het digitale agentschap The Reference, werd in 2016 genomineerd voor onze ICT Woman of the Year-award. Ze heeft het bedrijf de voorbije jaren diverse keren heruitgevonden. 'Je mag niet op je lauweren rusten, want alles evolueert zo snel.'

Door een samenloop van omstandigheden kwam Anja Cappelle, germaniste van opleiding, in de IT-wereld terecht. 'Toen ik studeerde was internet nog maar een aangelegenheid voor het academisch personeel. Samen met een paar vrienden startte ik een studentenvereniging om het internetgebruik aan de universiteit te promoten bij studenten. Zo ben ik er stap voor stap ingerold.'

Niet op de lauweren rusten

De nominatie voor ICT Woman of the Year in 2016 vindt ze een fijne erkenning. 'Zeker omdat die kwam van mensen die actief waren in de IT-sector. Digital werd in de beginjaren van het internet niet altijd au sérieux genomen. De nominatie was een blijk dat het digitale geen spielerei meer was. Dat hebben we helemaal doorgetrokken in ons bedrijf. Het gaat niet langer over een digitale strategie, maar over een strategie in een wereld die compleet digitaal is geworden. Digitale kanalen worden steeds vaker de hefboom om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Zodra die kanalen business-kritisch worden, mag je stellen dat digital echt wel incontournable is en je een strategische partner wordt voor je klanten.'

Het gaat niet langer over een digitale strategie, maar over een strategie in een wereld die compleet digitaal is geworden.

Door de nominatie legde Cappelle de lat hoger, zowel voor de organisatie als voor haarzelf. Ze volgde een 'advanced management program' aan Vlerick Business School om de groei die ze voor ogen had ook echt te realiseren. 'We focusten toen ook meer op internationalisering. Daaruit is de acquisitie in New York voortgekomen.'

Anja Cappelle is al die jaren voor The Reference blijven werken. Meerdere keren heeft ze het bedrijf heruitgevonden. 'Verandering gebeurt in de periferie. Daarop inzoomen, opportuniteiten erkennen, connecting the dots en daarmee iets doen, is heel belangrijk. Er is geen tijd om op je lauweren te rusten, want de technologie evolueert aan een razendsnel tempo.'

Intussen telt The Reference 130 medewerkers. 'Werken met mensen vind ik het boeiendste aan mijn job. Hen mooie projecten zien realiseren met technologie, die meerwaarde brengen, impact hebben en voor klanten het verschil maken. Daar staan we ook bij The Reference voor. We maken dat iedere medewerker op de juiste plaats terechtkomt. Als je naar mijn parcours kijkt, ben ik daar een mooi voorbeeld van. Ik heb veel verschillende jobs gehad, zonder dat ik van werkgever moest veranderen.'

Vernieuwing als constante

Na vijfentwintig jaar bij The Reference is Anja Cappelle op het punt gekomen om wat ze met het agentschap deed ook op persoonlijk vlak toe te passen. Ze droeg onlangs het management over aan co-managing director Isabel Donvil, zodat ze de tijd heeft om ook zichzelf heruit te vinden. 'Ik ben trots op het parcours dat we met The Reference hebben afgelegd. De tijd is gekomen om het tweede deel van mijn professionele carrière vorm te geven. Ik start met een missie voor de internationale Emakina Group - waartoe ook The Reference behoort - en exploreer nieuwe opportuniteiten.'

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de IT-sector is om technologie te blijven zien als een middel en niet als een doel op zich, stelt Anja Cappelle. 'Dat lukt alleen maar als er een duidelijke strategie is.' Ook de opkomst van big data valt niet te onderschatten. 'In een artikel las ik onlangs: 'Data is the new oil paint'. Dat klopt ook. Een tube olieverf kost om en bij de vijf euro, maar als je de verf op een goede manier op een canvas aanbrengt, dan krijg je meerwaarde. Een decennium geleden ging het vooral over data verzamelen, vandaag komt het erop aan om niet alleen de data om te zetten naar kennis en inzichten, maar ook hoe je dit in je processen verwerkt. Hoe snel voer je dit door in je marketingorganisatie, je salesafdeling of je service-ondersteuning? Ten slotte mag je ook de menselijke factor niet vergeten en het belang van creativiteit niet onderschatten. In de drang om alles te automatiseren, blijft creativiteit het onder maken.'

Vruchten plukken

Buiten de werkuren houdt Anja Cappelle zich bezig met tuinieren. 'Ik geniet ervan om in mijn moestuin te zaaien, op het ritme van de natuur. Het is heel ontspannend, want je zit buiten en bent in beweging. Je bent met totaal iets anders bezig, maar je plukt er letterlijk de vruchten van. Net als zoveel anderen heb ik ook geïnvesteerd in een nieuwe fiets zodat ik erop uit kan trekken. Het is een leuk tegengewicht voor mezelf non-stop ter beschikking stellen van klanten en medewerkers.'

