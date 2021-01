Het Antwerpse hof van beroep heeft twee IT-specialisten veroordeeld omdat ze een drugsorganisatie geholpen hadden om containers met drugs uit de haven van Antwerpen te krijgen. Ze deden dat door in te breken in de computersystemen van de havenbedrijven.

Eind 2018 sprak de rechtbank in Antwerpen zware celstraffen uit tegen drie drie Belgische IT'ers. Die braken in in de computersystemen van havenbedrijven om drugs uit de haven te krijgen. De rechter geloofde het verhaal niet dat ze door de drugsbende bedreigd en mishandeld werden. Twee van hen gingen in beroep. Filip Maertens (42) uit Kalmthout hoorde donderdag zijn celstraf van acht jaar bevestigd worden in beroep. Wence V.d.M. (37) uit Aalst kreeg dertig maanden cel, zes maanden minder dan in eerste aanleg.

Het onderzoek was in 2011 van start gegaan na een reeks diefstallen van containers met dure metalen. Toen in 2012 ook minder dure ladingen zoals broccoli ontvreemd werden, begonnen de speurders te vermoeden dat er in de containers drugs verstopt zaten. Wat opviel, was dat de containers telkens met de juiste pincode werden afgehaald.

Netwerkverkeer onderscheppen voor pincodes

Om die pincodes te bemachtigen, werden de computersystemen van havenbedrijven gehackt. De computers werden geïnfecteerd met malware die in de bijlage van een e-mail verscholen zat. De malware zorgde ervoor dat elke toetsaanslag werd opgeslagen en dat er om de dertig seconden een schermafdruk werd gemaakt. Cruciale info als gebruikersnamen en wachtwoorden kon op die manier verkregen worden.

Toen de havenbedrijven zich beter begonnen te beveiligen tegen malware, werd er bij hen ingebroken om toestelletjes op de computers aan te sluiten die de toetsaanslagen en het netwerkverkeer onderschepten en doorstuurden. Met de verkregen info via de hackertools werd ingebroken in de portaalsites van de containerterminals om de pincodes op te vragen van de containers waarin drugs verstopt zaten. Zo konden minstens zestien containers met in totaal 2,2 ton cocaïne en een ton heroïne uit de haven worden geloodst.

'Onder zware druk gezet'

Filip Maertens verklaarde dat hij door kopstuk Orhan Adibelli onder zware druk werd gezet. Hij ontkende dat hij betrokken was bij de ontwikkeling van de malware en de hardware zou hij met opzet gesaboteerd hebben. Ook Wence V.d.M. ontkende zijn betrokkenheid bij de feiten, maar het hof vond hun schuld bewezen. Leider Orhan Adibelli werd in eerste aanleg eind 2018 bij verstek veroordeeld tot vijftien cel. Hij was naar Turkije gevlucht, waar hij vorig jaar werd doodgeschoten. Zijn rechterhand Daniel R. werd in beroep veroordeeld tot tien jaar cel, een jaar meer dan in eerste aanleg. Vier andere leden van de oorspronkelijk 18-koppige organisatie kregen in beroep celstraffen van twee tot acht jaar.

Aanvankelijk voor 'cybersecurity training

IT-securityspecialist Filip Maertens kwam in 2010 voor het eerst in contact met de Turkse bendeleider, aanvankelijk om hem een training in cybersecurity te geven. Maertens had in 1998 met Securax al een stevig securitybedrijf opgericht dat hoge ogen wist te gooien voor onder meer penetration & intrustion testing. Maertens zegde nietsvermoedend toe op de vraag van Adibelli omdat hij hoopte dat die mee zou investeren in zijn nieuwe start-up Argus Labs.

