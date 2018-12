Zware celstraffen voor Antwerpse havenhackers

De rechtbank in Antwerpen heeft maandag de straffen uitgesproken tegen achttien leden van een drugsbende die minstens twee ton cocaïne en een ton heroïne hadden binnengesmokkeld via de Antwerpse haven. De twee leiders van de bende kregen celstraffen van 15 en 13 jaar, maar konden nog niet worden gevat. Zij zijn wellicht naar Turkije gevlucht. De drie Belgische hackers die door de drugsbende ingeschakeld worden gaan voor 3 tot 8 jaar de cel in.

Computersystemen containers gehackt

Het complexe gerechtelijke onderzoek met de naam 'Ocean's Thirteen' naar de criminele organisatie ging in 2011 van start, na een reeks diefstallen van containers met dure metalen. Toen in 2012 ook minder dure ladingen zoals broccoli ontvreemd werden, begonnen de speurders te vermoeden dat er in de containers drugs verstopt zaten. Opvallend was dat de containers telkens met de juiste pincode werden afgehaald, wat erop wees dat de computersystemen van de havenbedrijven werden gehackt. Bij bedrijven waar er betere computerbeveiliging was, werd fysiek ingebroken. Eind 2012 wordt de bende opgerold.

IT-securityspecialist Filip Maertens kwam in 2010 in contact met de Turkse bendeleider Orhan Adibelli, aanvankelijk om hem een training in cybersecurity te geven. Maertens, die eerder al in 2008 mee de voip start-up Zalloo in de markt zette, zegde nietsvermoedend toe omdat hij hoopte dat Adibelli mee zou investeren in zijn nieuwe start-up Argus Labs. In 2013 wist Filip Maertens trouwens Samsung mee aan boord te krijgen, en in 2014 volgde een nieuwe kapitaalsronde. Uiteindelijk werd Maertens in afwachting van het proces aan de kant geschoven, en is Argus Labs meer een B2B-piste gaan bewandelen en uitgegroeid tot wat nu Sentiance heet.

'Misleid, bedreigd en mishandeld'

Filip Maertens en de 2 andere IT-securityspecialisten die hij inzette - waaronder Davy Van de Moere, een collega van bij Zalloo en later Mondial Telecom - hielden altijd vol dat ze misleid werden door de bende. Op het moment dat duidelijk werd dat zij de pincodes van containers moesten bemachtigen, was het volgens hen te laat om nog terug te krabbelen. Filip Maertens hield vol dat ze zwaar onder druk gezet werden door de bende, bedreigd en zelfs mishandeld werden: een verhaal dat in 2015 zelfs de internationale pers haalde en onder meer uitgebreid beschreven werd door Bloomberg Business met de veelzeggende titel 'The Mob's IT Department'.

De rechter hechtte maandag maar weinig geloof aan dat verhaal. Het verdict is dan ook hard. Filip Maertens, die als eerste benaderd werd door de bende, krijgt 8 jaar cel (effectieve straf) en een geldboete van 42.000 euro. De twee IT'ers die hij inschakelde krijgen elk 3 jaar cel en een boete van 18.000 euro. De kopstukken van de bende, Orhan Adibelli en Ahmet Okul, krijgen respectievelijk een celstraf van 15 en 13 jaar en een boete van respectievelijk 90.000 en 78.000 euro. Beide mannen zijn gevlucht naar vermoedelijk Turkije.