Fakespot, een app die reviews analyseert op hun accuraatheid, is verwijderd uit Apples App Store.

Fakespot maakt onder meer browser extensions waarmee je valse productreviews kunt spotten. Dat de app-versie uit de iOS App Store is verdwenen, zou het werk zijn van e-winkel Amazon, schrijft techsite The Verge. Die heeft een verzoek tot verwijdering naar Apple gestuurd.

Volgens Amazon zorgt een nieuwe update van de app voor mogelijke privacyproblemen. Je kan met de Fakespot-app inloggen in Amazon, en dat soort 'wrapper' zou mogelijk kunnen leiden tot het stelen van gegevens of andere aanvallen, aldus de techgigant.

Fakespot spreekt de aantijgingen tegen en suggereert dat de vraag tot verwijdering vooral te maken heeft met de kritiek die het bedrijf eerder al had op het reviewsysteem van Amazon. De iOS-app werd vorige maand gelanceerd. Een Android-app bestaat al langer, maar is al een tijd niet meer geüpdatet.

