App laat je pc-games streamen naar je Xbox One

Microsoft heeft de Wireless Display app voor Xbox One gelanceerd, een stukje software waarmee eigenaars van een Xbox One hun pc-games (vermoedelijk van een Windows-pc) rechtstreeks naar hun console kunnen streamen. Ze kunnen ze daar vervolgens spelen met de Xbox controller.

De app bevat verschillende 'latency' modussen voor games en het kijken van video's die op de pc staan. Wat je niet kan doen, is beschermde inhoud, zoals series en films, van de pc naar de console streamen. Daarvoor zal je op de Xbox One nog altijd de apps moeten installeren van Netflix, Disney en anderen.

De app was al een tijdje beschikbaar voor testers en begon ooit als een functie op de Surface Hub. Deze nieuwste versie voor Xbox ondersteunt de Xbox One controller, maar kan (nog) niet bediend worden met muis en toetsenbord. Spelletjes die daar veel gebruik van maken (we denken bijvoorbeeld aan real time strategy games), gaan dus wel moeilijk te bedienen zijn.

De verschillende toestellen in je huis worden zo weer wat meer verweven, en Microsoft zet er een extra stapje mee om van de Xbox One een 'entertainment hub' te maken voor je huiskamer. Maar het idee dat consoles wat flexibelere moeten zijn, leeft al langer. Zo is het streamen van consolespelletjes naar je pc al enkele jaren mogelijk, zowel op Xbox One als PlayStation 4. Door het succes van de Nintendo Switch, die mensen toelaat om zowel op de tv als mobiel spelletjes te spelen, lijken deze mogelijkheden nog diverser te worden. Vorige week nog kondigde Sony aan dat het PS4-games nu ook laat streamen naar iPhone en iPad.