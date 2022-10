De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa ziet uiteindelijk af van een ban op AirTags en andere Bluetooth-trackers die reizigers in toenemende mate gebruiken om hun (ingecheckte) bagage te traceren. Het besluit komt er nadat de Duitse luchtvaartautoriteiten bevestigd hadden dat de gadgets geen gevaar opleveren voor de veiligheid.

Met apparaatjes zoals de AirTags van Apple of de Samsung Galaxy SmartTag wordt het een fluitje van een cent om de locatie van je bagage of andere spullen te achterhalen. Maar omdat de kleine, door batterijen aangedreven gadgets een draadloos signaal uitzenden, besloot Lufthansa ze vorig weekend in de ban te doen.

'Volgens de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO vallen bagagetrackers onder de regels voor gevaarlijke goederen', klonk het in een tweet van Lufthansa. 'Door hun transmissiefunctie moeten de apparaatjes in de ingecheckte bagage tijdens de vlucht uitgeschakeld zijn, en kunnen ze bijgevolg niet worden gebruikt.' Overigens zijn veel trackers niet zomaar uitschakelbaar. In het geval van een Apple AirTag moet je daarvoor bijvoorbeeld al echt de batterij gaan verwijderen.

Zeer laag batterij- en zendvermogen

Het verbod was echter van korte duur. In een tweet van woensdag meldt de Duitse luchtvaartmaatschappij, op basis van info van de Luftfahrtbundesamt, dat trackers door hun zeer lage batterij- en zendvermogen geen veiligheidsrisico vormen, en dus toch zijn toegestaan op Lufthansa-vluchten.

Apple had in een reactie aan de New York Times inmiddels laten weten dat AirTags niet gevaarlijk zijn en 'zelfs voldoen aan de internationale veiligheidsregels voor luchtvaart voor zowel handbagage als ingecheckte koffers'.

