Techreus Apple bereidt zich voor om in de Verenigde Staten geproduceerde chips te gaan gebruiken in zijn toestellen. Op dit moment komt verreweg het grootste deel van de halfgeleiders voor iPhones en MacBooks uit Azië, maar in 2024 moeten de eerste exemplaren van een nieuwe fabriek in de staat Arizona klaar zijn.

Dat heeft topman Tim Cook volgens financieel persbureau Bloomberg gezegd tijdens een bezoek aan Duitsland. Ook in Europa verwacht Cook chips in te kopen naarmate 'de plannen hiervoor duidelijker worden'. Apple wil minder afhankelijk worden van productie in Azië. Zo komt zestig procent van de benodigde processors momenteel uit Taiwan. Daar is TSMC, de belangrijkste chipleverancier van Apple, gevestigd.

'Het maakt niet uit wat je denkt. Als zestig procent van één specifieke locatie afkomstig is, is dat waarschijnlijk geen goede strategische positie', aldus Cook in Duitsland.

Behalve de TSMC-fabriek bij Phoenix die over zo'n twee jaar klaar zal zijn, overweegt de Taiwanese chipproducent er volgens zakenkrant The Wall Street Journal nog een grote fabriek te bouwen voor miljarden dollars. De Amerikaanse overheid biedt subsidies voor meer chipproductie in eigen land om zo minder afhankelijk te worden van Aziatische landen.

