Het Taiwanese TSMC, de grootste chipproducent ter wereld, overweegt voor miljarden dollars een nieuwe grote chipfabriek te bouwen in de Amerikaanse staat Arizona. Dat zeggen bronnen bij TSMC tegen zakenkrant The Wall Street Journal.

De Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (kortweg TSMC) is volgens de ingewijden van plan de komende maanden daarover een besluit bekend te maken. De nieuwe fabriek zou dan komen te staan nabij Phoenix, naast een andere chipfabriek die daarmomenteel al wordt gebouwd door TSMC. Daarmee is een bedrag van 12 miljard dollar gemoeid. De bouw van de tweede faciliteit zou om een vergelijkbare investering gaan. De Amerikaanse overheid biedt subsidies voor meer chipproductie in eigen land.

Lees ook: Chipproducent TSMC wil uitbreiden in Japan

TSMC is een zwaargewicht in de sector en onder meer de belangrijkste chipleverancier van Apple. De nieuwe fabriek geeft aan dat het bedrijf positief blijft over de verwachtingen op de langere termijn, ondanks de huidige onrust rond een afzwakkende vraag naar halfgeleiders. Ook in Japan en elders in de wereld heeft TSMC uitbreidingsplannen.

De Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (kortweg TSMC) is volgens de ingewijden van plan de komende maanden daarover een besluit bekend te maken. De nieuwe fabriek zou dan komen te staan nabij Phoenix, naast een andere chipfabriek die daarmomenteel al wordt gebouwd door TSMC. Daarmee is een bedrag van 12 miljard dollar gemoeid. De bouw van de tweede faciliteit zou om een vergelijkbare investering gaan. De Amerikaanse overheid biedt subsidies voor meer chipproductie in eigen land.TSMC is een zwaargewicht in de sector en onder meer de belangrijkste chipleverancier van Apple. De nieuwe fabriek geeft aan dat het bedrijf positief blijft over de verwachtingen op de langere termijn, ondanks de huidige onrust rond een afzwakkende vraag naar halfgeleiders. Ook in Japan en elders in de wereld heeft TSMC uitbreidingsplannen.