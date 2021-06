Apple heeft vorig jaar zelf geen leveranciers kunnen betrappen op kinderarbeid. Dat blijkt uit een rapport dat het Amerikaanse technologiebedrijf heeft opgesteld. In 2019 vond Apple wel nog een geval.

Apple voerde vorig jaar naar eigen zeggen doorlichtingen uit bij 1.121 leveranciers in 53 landen. Daarbij werden volgens het bedrijf 57.618 werknemers ondervraagd.

Geen jongeren onder de vijftien

Volgens de regels van Apple mogen leveranciers geen jongeren onder de vijftien jaar inschakelen. Hoewel er deze keer geen kinderarbeid werd aangetroffen, bleek een leverancier wel gesjoemeld te hebben met papierwerk om inbreuken op het vlak van studentenarbeid weg te moffelen. Apple gaf het bedrijf als straf geen nieuwe opdrachten in afwachting van corrigerende maatregelen.

Apple lag in het verleden onder vuur voor het gedrag van sommige van zijn leveranciers. Zo zou Ofilm Group betrokken zijn bij een Chinees overheidsprogramma om etnische minderheden uit Xinjiang op andere plaatsen in het land te laten werken. Apple zou die samenwerking inmiddels wel al hebben stopgezet.

