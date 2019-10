Apple heeft zijn financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal van haar fiscaal boekjaar 2019. Het bedrijf boekte een kwartaalomzet van 64 miljard dollar.

Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, en kwartaalwinst per verwaterd aandeel van $ 3,03, een stijging van 4 procent . Internationale verkopen waren goed voor 60 procent van de omzet van het kwartaal.

"We hebben een baanbrekend fiscaal 2019 afgesloten met onze hoogste omzet in het vierde kwartaal ooit, aangewakkerd door de groei van services, wearables en iPad te versnellen", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "Met klanten en recensenten die enthousiast zijn over de nieuwe generatie iPhones, het debuut van nieuwe, ruisonderdrukkende AirPods Pro, de langverwachte komst van Apple TV +, en onze beste reeks producten en diensten ooit, zijn we erg optimistisch over wat de eindejaarsperiode in petto heeft. "

"Onze sterke bedrijfsprestaties zorgden in het vierde kwartaal voor een recordwinst per aandeel van 3,03 dollar en een record operationele kasstroom over het vierde kwartaal van 19,9 miljard dollar," zegt Luca Maestri, CFO van Apple.

"We hebben ook meer dan 21 miljard dollar teruggegeven aan aandeelhouders, waaronder bijna 18 miljard dollar aan aandeleninkopen en 3,5 miljard dollar aan dividenden en equivalenten, terwijl we op weg blijven naar een netto kasneutrale positie in de loop van de tijd."

Apple's vierde fiscale kwartaal liep tot 28 september 2019. Voor haar eerste kwartaal van haar boekjaar 2020, de periode die nu loopt, verwacht het een omzet tussen 85,5 miljard en 89,5 miljard dollar en een brutomarge tussen 37,5 procent en 38,5 procent.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.