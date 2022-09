Eén van de nieuwigheden in Apples volgende besturingssysteem macOS 13 Ventura, dat in oktober verschijnt, is de zestiende versie van Safari. Die kersverse browser valt sinds dinsdag echter al apart te downloaden, en biedt een paar handige nieuwe features.

Tabbladgroepen stellen Mac-gebruikers in staat om hun favoriete tabs overzichtelijk te bundelen. Je kan ze daarna snel weer bereiken via de navigatiekolom van Safari die in versie 16 een nieuw ontwerp heeft gekregen. Nieuw is echter vooral dat je tabbladgroep-startpagina's kan aanmaken, elk met hun eigen achtergrondfoto en favorieten.

Straks zal je de groepen (via de Berichten-app) ook kunnen delen met andere gebruikers van macOS Ventura of iPhone-bezitters die de upgrade naar iOS 16 hebben uitgevoerd. Handig als je bijvoorbeeld samen je volgende vakantie wil uitstippelen.

Nog nieuw in Safari 16 is de mogelijkheid om instellingen voor specifieke websites te synchroniseren met al je Apple-toestellen. Daarnaast is het makkelijker geworden om de sterke wachtwoorden te bewerken die door de browser worden gegenereerd. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer een zekere website bepaalde tekens niet wil accepteren.

