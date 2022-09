iPhone-gebruikers mogen zich vandaag verheugen op een belangrijke update van het besturingssysteem van hun telefoon. Maandagavond rond 19 uur onze tijd rolt Apple immers iOS 16 uit. Data News zet de belangrijkste nieuwigheden even voor je op een rij.

Om teleurstellingen te voorkomen: voor iOS 16 heb je minimaal een iPhone 8 nodig. Alle iPhones van na dat toestel uit 2017 kunnen de update aan, al heb je voor bepaalde features wel een recenter model nodig. Sommige snufjes werken zelfs alleen op de gloednieuwe iPhone 14. Denk dan aan de Cinematic videomodus in 4K-stand, en de Action-filmstand die (meer nog dan voorheen) ongewenst bewegingen en schokken in beeld vermindert.

Opvallend is overigens dat de nieuwe iOS-versie dit keer niét tegelijk met de update voor iPadOS uitkomt. Die is wat vertraagd en verschijnt nu waarschijnlijk ergens in oktober. In die maand houdt Apple naar verwachting opnieuw een lanceringsevent waar mogelijk een aantal nieuwe iPads wordt geïntroduceerd.

Flexibel toegangsscherm

De grootste blikvanger van iOS 16 is het toegangsscherm dat je voortaan verregaand kan personaliseren. Zo krijg je onder meer controle over de gebruikte lettertypes en -kleuren, en de manier waarop meldingen worden weergegeven (gestapeld in plaats van als lijst, bijvoorbeeld). Verder zijn er meer (en meer informatieve) widgets, kan je verschillende toegangsschermen aanmaken en hoef je je iPhone minder vaak te ontgrendelen: gegevens over live-events, zoals tussenstanden van sportwedstrijden, verschijnen in iOS 16 desgewenst direct op het toegangsscherm. En hetzelfde geldt desgewenst voor de interface van de muziekspeler.

Beter 'niet storen'

Met Focus was het al langer mogelijk om ongewenste meldingen uit te schakelen, om te voorkomen dat je om de haverklap gestoord of afgeleid wordt. In iOS 16 kan je echter veel preciezer en sneller aangeven van welke apps en contactpersonen je meldingen wil ontvangen. Het is zelfs mogelijk om een apart toegangsscherm aan een zekere Focus-stand te koppelen, bijvoorbeeld om de instellingen voor je werk en vrije tijd gescheiden te houden. Om te switchen van Focus volstaat een eenvoudige swipe.

Oplossing voor 'oeps-berichten'

We versturen allemaal wel eens een berichtje met een tikfout, of erger, met een boodschap waar je achteraf spijt van hebt. Met iOS 16 kan je berichten die je net hebt verstuurd tóch nog aanpassen of de verzending zelfs volledig tegenhouden. Bijkomend kan je boodschappen van anderen als 'ongelezen' markeren, als je er pas later op wil reageren. Een andere nieuwigheid van de Berichten-app in iOS 16 is dat je met anderen kan samenwerken, onder meer door notities, presentaties of tabgroepen van je browser te delen.

Fitter zonder Watch

De Fitness-app van de Apple Watch zit met ingang van iOS 16 ook op de iPhone. Op die manier kunnen ook gebruikers zonder zo'n slim klokje tracken hoeveel stappen ze zetten of calorieën ze verbranden, via de sensoren in de iPhone. Later dit jaar komt ook Apples betaalde dienst Fitness+ naar de iPhone, zij het enkel in de 21 landen waar die service vandaag reeds aanwezig is (en België hoort daar vooralsnog niet bij).

En ook nog...

Zoals elke update van iOS omvat ook de zestiende versie weer tientallen kleinere verbeteringen die het leven wat gemakkelijker maken. Om er een paar uit te lichten: automatisch foto's delen met de mensen die erop staan, de uitgebreidere zoekfunctie in de Mail-app, veiliger inloggen met zogeheten passkeys, de Wallet-app die nu een overzicht bijhoudt van alles wat je met Apple Pay betaalt, en last but not least: je kan nu ook gamen met de Joy-Cons controllers van Nintendo.

Om teleurstellingen te voorkomen: voor iOS 16 heb je minimaal een iPhone 8 nodig. Alle iPhones van na dat toestel uit 2017 kunnen de update aan, al heb je voor bepaalde features wel een recenter model nodig. Sommige snufjes werken zelfs alleen op de gloednieuwe iPhone 14. Denk dan aan de Cinematic videomodus in 4K-stand, en de Action-filmstand die (meer nog dan voorheen) ongewenst bewegingen en schokken in beeld vermindert.Opvallend is overigens dat de nieuwe iOS-versie dit keer niét tegelijk met de update voor iPadOS uitkomt. Die is wat vertraagd en verschijnt nu waarschijnlijk ergens in oktober. In die maand houdt Apple naar verwachting opnieuw een lanceringsevent waar mogelijk een aantal nieuwe iPads wordt geïntroduceerd.De grootste blikvanger van iOS 16 is het toegangsscherm dat je voortaan verregaand kan personaliseren. Zo krijg je onder meer controle over de gebruikte lettertypes en -kleuren, en de manier waarop meldingen worden weergegeven (gestapeld in plaats van als lijst, bijvoorbeeld). Verder zijn er meer (en meer informatieve) widgets, kan je verschillende toegangsschermen aanmaken en hoef je je iPhone minder vaak te ontgrendelen: gegevens over live-events, zoals tussenstanden van sportwedstrijden, verschijnen in iOS 16 desgewenst direct op het toegangsscherm. En hetzelfde geldt desgewenst voor de interface van de muziekspeler.Met Focus was het al langer mogelijk om ongewenste meldingen uit te schakelen, om te voorkomen dat je om de haverklap gestoord of afgeleid wordt. In iOS 16 kan je echter veel preciezer en sneller aangeven van welke apps en contactpersonen je meldingen wil ontvangen. Het is zelfs mogelijk om een apart toegangsscherm aan een zekere Focus-stand te koppelen, bijvoorbeeld om de instellingen voor je werk en vrije tijd gescheiden te houden. Om te switchen van Focus volstaat een eenvoudige swipe.We versturen allemaal wel eens een berichtje met een tikfout, of erger, met een boodschap waar je achteraf spijt van hebt. Met iOS 16 kan je berichten die je net hebt verstuurd tóch nog aanpassen of de verzending zelfs volledig tegenhouden. Bijkomend kan je boodschappen van anderen als 'ongelezen' markeren, als je er pas later op wil reageren. Een andere nieuwigheid van de Berichten-app in iOS 16 is dat je met anderen kan samenwerken, onder meer door notities, presentaties of tabgroepen van je browser te delen.De Fitness-app van de Apple Watch zit met ingang van iOS 16 ook op de iPhone. Op die manier kunnen ook gebruikers zonder zo'n slim klokje tracken hoeveel stappen ze zetten of calorieën ze verbranden, via de sensoren in de iPhone. Later dit jaar komt ook Apples betaalde dienst Fitness+ naar de iPhone, zij het enkel in de 21 landen waar die service vandaag reeds aanwezig is (en België hoort daar vooralsnog niet bij).En ook nog...Zoals elke update van iOS omvat ook de zestiende versie weer tientallen kleinere verbeteringen die het leven wat gemakkelijker maken. Om er een paar uit te lichten: automatisch foto's delen met de mensen die erop staan, de uitgebreidere zoekfunctie in de Mail-app, veiliger inloggen met zogeheten passkeys, de Wallet-app die nu een overzicht bijhoudt van alles wat je met Apple Pay betaalt, en last but not least: je kan nu ook gamen met de Joy-Cons controllers van Nintendo.