Apple biedt gebruikers binnenkort de mogelijkheid om meerdere digitale diensten van het bedrijf te bundelen in één abonnement. Prijzen van zo'n gecombineerd abonnement beginnen bij 14,95 euro per maand.

De komst van Apple One, zoals de formule heet, is geen complete verrassing. De voorbije weken waren in de code van bepaalde Apple-software al verwijzingen naar het nieuwe abonnement aangetroffen. Dinsdagavond maakte het Amerikaanse techbedrijf meer details bekend over het aanbod, waarvan de uitrol later dit najaar start.

Van Individual tot Premier

Er is keuze uit drie verschillende abonnementen, te beginnen met de Individual-formule. Voor 14,95 euro per maand krijgt de gebruiker daarmee toegang tot de muziekdienst Apple Music, de streaming videodienst Apple TV+ en het gamesaanbod van Apple Arcade. In de prijs is ook 50 GB opslagruimte bij iCloud begrepen. De prijs lijkt zeer scherp: wie voor zijn muziek bij Spotify aanklopt en voor series bij Netflix, is elke maand minstens 17,98 euro kwijt. Je hebt dan het absolute Basic-abonnement van Netflix (één scherm, geen HD) en géén games noch cloudopslag.

Apple biedt ook een Family-variant van One aan. Dat omvat dezelfde diensten, maar dan voor maximaal zes gezinsleden. Apple One Family komt met 200 GB aan iCloud-opslag en kost 19,95 euro per maand.

Tot slot is er nog het One Premier-abonnement, dat voor gebruikers in België en Nederland nog niet zo relevant is (wegens nog niet meteen beschikbaar). Deze formule omvat bovenop het genoemde aanbod de nieuwsdienst Apple News+, met toegang tot talloze kranten en tijdschriften, en de gloednieuwe service Apple Fitness+. Die is vooral gericht op sportieve dragers van de nieuwe Apple Watches die Apple dinsdag heeft aangekondigd en biedt uiteenlopende work-outs, coaching-programma's en instructievideo's om fit te worden. Los gaat Apple Fitness 9,99 euro per maand kosten. In de Premier-formule - wederom voor maximaal zes gezinsleden - betaal je straks 29,95 euro, inclusief 2 terabyte opslagruimte bij iCloud.

