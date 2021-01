Tim Cook, CEO van Apple, trekt openlijk het Facebook-model in twijfel en ziet er een bron voor geweld en fake news in. Hij pleit voor wereldwijde wetten rond privacy en databescherming.

Tim Cook deed de uitspraken op de 'Computers, Privacy and Data Protection Conference' (CPDP) die deze week virtueel plaatsvindt, mede op initiatief van de Vrije Universiteit Brussel. Twee jaar geleden sprak de CEO van Apple er al eens. Cook verwees ook naar zijn uiteenzetting van toen. Tijdens deze digitale editie gaf Cook de inleiding op het panelgesprek over het verhogen van de keuzes van consumenten en hun vertrouwen in reclame.

"GDPR (de Europese privacywetgeving, nvdr) werkt. Het heeft belangrijke fundamenten gelegd voor privacyregels voor de hele wereld. Maar we moeten méér durven doen en verder gaan, zei Cook. Hij waarschuwt dat de huidige aanpak nog te veel polarisatie en ook geweld met zich meebrengt. "Een intergeconnecteerd systeem van fake news of mensen die snel geld willen verdienen, is nooit dichterbij geweest. Het tast ons fundamentele recht aan waar privacy voorop staat", zei Cook. Hij had het onder meer over het potentieel ondermijnen van het vertrouwen in vaccinaties "omdat sommige bedrijven inhoud belonen die hiertoe aanzet."

Tim Cook gaf een toespraak op de digitale editie van de CPDP-conferentie. © DN/KVdS

"Een business gebouwd op misleiding"

Zonder big tech zoals Facebook of Google uitdrukkelijk bij naam te noemen, trekt hij het hele datamodel zoals het bestaat wel openlijk in twijfel. "Wanneer een businessmodel gebouwd is rondom het misleiden van gebruikers, op het uitbuiten van gegevens, op keuzes die eigenlijk helemaal geen keuzes zijn, dan verdient dat model geen lof van ons maar minachting", klonk het scherp. Cook gaf ook kritiek op de algoritmes die volgens hem extremistische groeperingen aanbevelen aan gebruikers: iets waar Facebook onder vuur voor ligt. Iets waar Facebook donderdag nog over zei "ermee te stoppen". "Je kan niet tot in het oneindige data blijven verzamelen zoals sommigen doen. 'Tot hoe ver kunnen we gaan', lijken ze zich af te vragen", aldus Tim Cook. "We kunnen niet langer ontkennen dat die aanpak leidt tot polarisering, verloren vertrouwen en geweld. A social dilemma cannot be allowed to cause a social catastrophe", aldus de Apple-topman.

App Tracking Transparency

Al heeft Cook natuurlijk zelf een goeie aanleiding om hierover van leer te trekken, nu de iPhone een nieuwe functie krijgt die luistert naar de naam 'App Tracking Transparency' (ATT). "In elke app die we dagelijks gebruiken zitten gemiddeld zes trackers. ATT lost een reëel probleem op", klinkt het. ATT verplicht apps om een gebruiker expliciet toestemming te geven, telkens wanneer uw toestel mogelijk geïdentificeerd kan worden door bedrijven als Facebook en Google om u van de nodige aangepaste reclame te voorzien. "Dat kan niet blijven duren. Uw medische data moeten gewoon de uwe blijven", gaf Cook nog een voorbeeld.

Pleidooi voor strenge encryptie

Een strenge encryptie zonder achterdeurtjes, waarbij contacten, locatiegegevens en foto's stevig beschermd worden, is waar de CEO van de Amerikaanse technologiereus nu voor pleit. Hij wil voorop gaan in de strijd voor consumentenbescherming. "Het is tijd voor wereldwijde privacywetten en nieuwe internationale overeenkomsten die de principes belichten van dataminimalisatie en gebruikerskennis, gebruikerstoegang en databescherming", stelt Cook.

"Noem ons naïef, maar wij geloven nog steeds dat technologie er is door en voor mensen en om hen ten dienste te zijn. We geloven nog steeds dat technologie onze levens moet verbeteren. Wij blijven trouw aan de waarden die ons als sinds het begin geïnspireerd hebben voor onze producten", besloot de Apple-ceo.

